Anne Hollie Dance, "Archie, çok güzel bir çocuktu. Sonuna kadar savaştı" dedi.

İngiltere'nin günlerdir konuştuğu 12 yaşındaki Archie Battersbee, hayatını kaybetti.

Nisan ayından bu yana komada olan Archie, annesi tarafından başında iple baygın hale bulunmuştu.

Aile istediği sonucu alamadı

Yaşam destek ünitesine bağlı şekilde yaşayan çocuğun ailesi, Archie için İngiltere mahkemeleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden (AİHM) lehte karar alamadı.

Yaşam desteği kapatıldıktan sonra hayatını kaybetti

Son olarak ailenin, evlatlarını hastaneden bakımevine götürme talebi reddedilmişti. Beynin hasar oluşan Archie, yaşam desteği kapatıldıktan sonra, yerel saatle 12.15'te hayatını kaybetti.

Annesi Hollie Dance, hastanenin önünde yaptığı açıklamada, "dünyanın en gururlu annesi" olduğunu söyledi.

Archie Battersbee, yaşam desteği kapatılınca öldü ViDEO

Türkiye'den Archie için tedavi önerisi

Archie'nin "çok güzel küçük bir çocuk olduğunu ve sonuna kadar savaştığını" söyleyen Hollie, "Onun annesi olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

Yaşam savaşını kaybeden çocuğun annesi, Türkiye'den doktoların kendisine ulaştığını ve tedavi önerisinde bulunduğunu söylemişti.

"Bir çocuğun boğulmasını izlemenin onurlu bir tarafı yok"

Archie'nin en büyük ağabeyi Tom'un nişanlısı olan Ella Rose Carter, aile adına yaptığı açıklamada, "Sabah 10'da tedavisi durduruldu. Durumu, ventilatörü çıkardıkları iki saat sonrasına kadar stabildi." dedi.

Sky News'in aktardığına göre, yaşananlara tepki gösteren Carter, "Bir aile üyesinin ya da bir çocuğun boğulmasını izlemenin kesinlikle onurlu bir tarafı yok. Umarız hiçbir aile yaşadıklarımızı yaşamak zorunda kalmaz. Bu barbarca." ifadelerini kullandı.