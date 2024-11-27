Arjantin, cezaevindeki mahkumların cinsiyet değiştirmesini yasakladı

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Arjantin, cinsiyet değiştirme politikalarında değişikliğe gitti.

Devlet Başkanı Javier Milei, cezaevlerindeki mahkumların cinsiyet değiştirmelerinin yasaklanacağını duyurdu.

Bu kapsamda kendini karşı cins olarak tanımlayıp, kadınlar koğuşuna geçmeye çalışan mahkumların nakil talepleri de reddedilecek.

"BİYOLOJİK KADINLAR İSTİSMAR EDİLİYOR"

Milei yaptığı konuşmada, "Suçlular cinsiyet kimliği safsatası altında cezaevi değişikliği talebinde bulunamayacak ve eyalet ceza infaz sistemlerinin uyum sağlaması için bir girişimi teşvik edeceğiz." dedi.

Açıklamalarına devam eden Milei, bu isteğin sadece biyolojik kadınları istismar etmeye neden olduğunun altını çizdi.

"BU APTALLIK SONA ERİYOR"

Devlet Başkanı, Rosario'daki ünlü uyuşturucu çetesi Los Monos'un lideri "Guille" Cantero'nun, yakın temas listesine isim eklemek için biseksüel ve çok eşli olduğunu açıklamasına atıfta bulunarak "Sadece değerleri derinlemesine bozulmuş bir ülkede böyle bir saçmalığa izin verilebilir. Bu aptallık burada sona erecek. Bunu yasaklayacağız." diye ekledi.

"SUÇLULARIN YARATICILIĞINI ÖDÜLLENDİRECEK"

Cinsiyet değişimine izin veren politikaya karşıtlığını belirten ifadeler kullanan Milei, "Bu düzenlemeye uymayanlar yalnızca suçluların yaratıcılığını ödüllendirecek ve suç mağdurlarına saygısızlık etmiş olacaklardır." diye uyardı.