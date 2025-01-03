Arjantin, Venezuela'yı Uluslararası Ceza Mahkemesine şikayet etti

AA

Venezuela ve Arjantin arasındaki "gözaltı" gerilimi en üst seviyeye taşındı.

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, 10 Aralık'taki açıklamasında, Arjantinli jandarma Nahuel Gallo'nun casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurmuştu.

Fakat Arjantin, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını iddia ederek daha farklı bir olay örgüsü açıklamıştı

Arjantinli yetkililere göre Gallo, eşi ve çocuğunu görmek için Kolombiya'dan Venezuela'ya kara sınırından giriş yapmış ve kısa süre sonra Venezuelalı güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.



"GÖZALTI" GERİLİMİ

Arjantin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich ise Gallo'nun Venezuela'ya yasal yollarla giriş yaptığını belirtmiş, "Vatandaşımız yasa dışı bir durumla suçlanmakta ve bu kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Venezuela'da gözaltına alınan vatandaşı nedeniyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya "sert" tepki göstermiş ve Gallo'nun "derhal" serbest bırakılmasını talep etmişti.

UCM'YE ŞİKAYET ETTİ

Talepleri yerine getirilmeyen Arjantin, vatandaşının yasa dışı şekilde gözaltına alınması nedeniyle Venezuela'yı Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) şikayet etti.

"CİDDİ VE AÇIK BİR İNSAN HAKLARI İHLALİ"

Arjantin hükümetinden yapılan açıklamada, Arjantinli Nahuel Gallo'nun 8 Aralık'ta Venezuela tarafından keyfi ve hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alınmasının "ciddi ve açık bir insan hakları ihlali" olduğu belirtilerek bu durumun UCM'ye taşındığı bildirildi.

Açıklamada, "Arjantin hükümeti, Nahuel Gallo'nun haklarını garanti altına almak, insan haklarını korumak ve uluslararası adalet talep etmek için tüm yasal ve diplomatik kaynakları kullanıyor." ifadesini yer verildi.