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    Arjantin'de 6.8 büyüklüğünde deprem

    Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • 11.05.2022 - 03:53
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    Arjantin'de 6.8 büyüklüğünde deprem

    ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 193,8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Salta eyaletine bağlı, Şili sınırı yakındaki San Antonio de los Cobres bölgesinin 79 kilometre kuzey batısı olduğunu açıkladı.

    Can ve mal kaybı bilgisi yok

    AA'nın haberine göre; Şili'de de hissedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, şu ana kadar can veya mal kaybı da bildirilmedi.


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