Arjantin'de bir muhabir, kaybolan bir köpek hakkında haber sunarken evinin soyulduğunu öğrendi. Muhabir, canlı yayında evine polis gönderilmesi çağrısında bulunarak haberi yarıda kesti.

Arjantin'in Florencia Varela bölgesinde kaybolan bir köpeğe dair haber bültenine canlı bağlanan Cronica HD televizyonu muhabiri Alejandro Pueblas, o esnada evine hırsız girdiği haberini aldı.

Ağustos ayında kaybolan Lucho isimli köpeği arama çalışmalarına dair bir haber sunarken evine hırsız girdiğini öğrenen muhabir, "Evime girip bir camı kırmışlar. Üzgünüm ama gitmek zorundayım. Evimde insanlar var, evimi altüst ediyorlar." dedi.

Kanalın sunucusu Esteban Trebucq ise, muhabirin verdiği beklenmedik habere dair yapabilecekleri bir şey olup olmadığını sordu.

"ÇOK ACİL POLİS GÖNDERİLMESİNE İHTİYACIM VAR"

Muhabir Pueblas ise evinin adresini canlı yayında söyleyerek, "Buraya çok acil polis gönderilmesine ihtiyacım var." dedi.

Habere devam edemediği için üzgün olduğunu ifade eden muhabir, "Kaybolan köpek için gerçekten üzgünüm." dedi.

Arjantin'de haber sunarken soyulduğunu öğrendi VİDEO

"BAŞIMA GELECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEZDİM"

Pueblas, olayın ardından yaptığı açıklamada, evde eşine ait tüm birikimlerin çalındığını belirterek, "Hep bir gün kendi başımdan geçen bir olayı haber yapacağımı söylerdim ama böyle bir şeyin başıma geleceğini hiç düşünmezdim." dedi.