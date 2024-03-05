Arjantin'de hastane günleri karıştırdı: İki çocuk babası adam hayatının şokunu yaşadı Ülkede safra kesesi ameliyatı için bıçak altına yatan 41 yaşındaki Jorge Base'nin geçireceği operasyon hastane tarafından karıştırıldı. Talihsiz adam 'yanlışlıkla' kısır kaldı.

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Arjantin'den dünya kamuoyuna şaşkına çeviren bir olay yansıdı.

41 yaşındaki Jorge Base, ülkedeki Florencio Diaz Hastanesi'nde, kolesistektomi olarak da adlandırılan safra kesesi alma ameliyatı için bıçak altına yattı.

Safra kesesi ameliyatı kısırlaştırma operasyonuyla karıştı

Ancak hastane yönetimi, Jorge’nin safra kesesi alma ameliyatını, erkek cinsel organındaki sperm yollarının kesilmesi yoluyla yapılan kalıcı bir doğum kontrol yöntemi olan vasektomi (kısırlaştırma) ameliyatıyla karıştırdı.

Jorge, yanlışlıkla yapılan kısırlaştırma sonucu üçüncü kez baba olmanın ve eşiyle birlikte hayalini kurdukları kız çocuğunu yapmanın artık mümkün olmadığını söyledi.

"Yaptıklarının geri dönüşü yok"

The Sun'ın aktardığına göre konuyla ilgili tepkisini dile getiren talihsiz adam, "Yaptıklarının geri dönüşü yok. Kafamda sayılamayacak kadar çok soru var. Böyle bir ihmal ve bu kadar büyük bir hata, benim için açıklanamaz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, hastanenin farklı ameliyat odalarındaki ameliyatların sırasına ilişkin idari prosedürlerdeki bir sorunun, hataya neden olduğu düşünülüyor.

Arjantin Federal Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili olarak soruşturma başlattı.