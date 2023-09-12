Arjantin'de kar fırtınası: 28 saat aralıksız yağdı Las Lenas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar kara gömüldü. Yetkililer, bölgeye seyahat edilmemesi konusunda uyardı.

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ensonhaber.com

Güney Amerika ülkesi Arjantin, kar fırtınasına teslim oldu.

Yoğun kar yağışı, Las Lenas Vadisi'nde etkisini gösterdi. Onlarca araç, tamamen kar altında kaldı.

28 saat aralıksız kar yağışı

Kar yağışının 28 saat aralıksız sürdüğünü yazan Arjantin basını, birçok yolun kapandığını, kara yollarına ait iş makinelerinin yolları açmak için çalıştığını aktardı.

Las Lenas'taki kayak merkezine giden yolun "dikkatli ve zorunlu zincir kullanımıyla" geçilebilir olduğu belirtildi.

Los Molles'ten Las Lenas'a kadar olan kesimin kar yağışından en çok etkilenen ve araçların neredeyse tamamen kaplandığı bölüm olduğuna dikkat çekildi.

'Seyahat etmeyin' tavsiyesi

Yetkililer, kayak sezonunu dikkate alarak, hava durumu düzelene kadar seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulundu.

Bölgede etkili olan kar fırtınası sonrası oluşan manzaralar sosyal medyada paylaşıldı.

Karlı havanın devam etmesi bekleniyor

Hava tahminlerine göre, olumsuz koşulların çarşamba gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Düşük sıcaklıklarla birlikte meteorolojik koşullarda dikkate değer bir değişiklik beklendiği ve kar yağışının süreceği uyarısı yapıldı.