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Haber Merkezi

Arjantin'de yaşanan bir olay dünya kamuoyunda gündem oldu.

Glew kasabasında otobüs şoförü olarak çalışan Leonardo Figueroa, direksiyon başındayken bıçaklanarak öldürüldü.

Cerrahi maskeli bir yolcunun ani saldırısına uğrayan şoför, saldırganın otobüsten atlayarak kaçmasının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

EŞİNİN YILLAR ÖNCE İLİŞKİ YAŞADIĞI ADAMI BIÇAKLADI

Polis, saldırganın Jesús Calipsto olduğunu belirledi.

Calipsto'nun eşi, şoförle uzun yıllar önce yaşadığı ilişkiyi kocasının öğrendiğini ve bu yüzden cinayeti işlediğini itiraf etti.

'TAMAMEN KISKANÇLIK'

Yetkililer, cinayette soygun veya başka bir neden olmadığını, tamamen kıskançlık sonucu işlendiğini doğruladı.

Yakalanan Calipsto, cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı.