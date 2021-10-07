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    Arjantin'de kıyıya vuran kambur balina kurtarıldı

    Hareket edemeyen balina için kurtarma operasyonu düzenlendi. Kambur balina, yoğun uğraşlar sonucu yeniden yüzmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2021 - 09:09
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 09:54
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    Arjantin'de kıyıya vuran kambur balina kurtarıldı

    Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te kıyıya vuran kambur balinayı görenler, kurtarma operasyonu için harekete geçti.

    Ağırlığı yaklaşık 7 ton ve boyu yaklaşık 10 metre olan balina, ekiplerin devreye girmesiyle yüzebileceği derinliğe taşındı.

    BALİNAYI KURTARMA OPERASYONU

    Kurtarma operasyonu için koşum takımları ve ekskavatör kullanılırken, çabalara tepki veren kambur balina yüzmeye başladı.

    Geçen pazar günü de Nueva Atlantis'te kambur balina kıyıya vurmuştu. Euronews'in haberine göre, son operasyonla birlikte 48 saat içinde ikinci kurtarma operasyonu gerçekleştirilmiş oldu.

    PEŞ PEŞE ENDİŞE VERİCİ OLAYLAR

    Son dönemde Arjantin ve Brezilya kıyılarında benzer olayların artmasının endişe verici olduğuna dikkat çekiliyor.

    Arjantin'de 30 kişi mahsur kalan kambur balinayı kurtardı ViDEO

    Arjantin de kıyıya vuran kambur balina kurtarıldı #1

    Arjantin de kıyıya vuran kambur balina kurtarıldı #2

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