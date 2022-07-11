Petrol
106.67
-0.33%
Euro
17.4588
-0.80%
Dolar
17.3635
0.51%
Altın
968.48
0.05%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
361.169
-1.10%
BTXN Coin
7.46
-1.06%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Açık 23 C

    Arjantin’de tiyatro için sıra bekleyenlerin arasına araç daldı: 23 yaralı

    Arjantin'de tiyatro bileti için sıra bekleyenlerin arasına otomobil daldı. Olayda birçok kişi otomobilin altında kalırken 3'ü ağır 23 kişi yaralandı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 11.07.2022 - 22:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arjantin’de tiyatro için sıra bekleyenlerin arasına araç daldı: 23 yaralı

    Arjantin’in Mendoza eyaletinde yer alan Godoy Cruz kentinde bulunan Plaza Tiyatrosu önünde sıra bekleyen seyircilerin arasına otomobil daldı.

    3'ü ağır 23 yaralı

    Kazada 3’ü ağır toplam 23 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

    Arjantin’de tiyatro için sıra bekleyenlerin arasına araç daldı: 23 yaralı #1

    Sıra bekleyenlerin arasına hızla girdi

    Çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen kaza anına ait görüntülerde ise, aracın geri geri hızla kaldırımdakilerin arasına daldığı ve tiyatronun içerisine daldığı görüldü.

    Arjantin’de tiyatro için sıra bekleyenlerin arasına araç daldı: 23 yaralı - Video

    Arjantin’de tiyatro için sıra bekleyenlerin arasına araç daldı: 23 yaralı #2

    Sürücünün gaz ile freni karıştırdığı düşünülüyor

    İHA'nın haberine göre, aracın sürücüsünün engelli bir kişi olduğu belirtilerek, sürücünün gazla frenin yerini karıştırdığı üzerinde duruluyor. Plaza Tiyatrosu'ndaki oyunlar ise çarşamba gününe kadar askıya alındığı açıklandı.

    Arjantin’de tiyatro için sıra bekleyenlerin arasına araç daldı: 23 yaralı #3


    İlginizi Çekebilir

    Tamer Karadağlı kimdir,nereli ve kaç yaşında?
    Medya

    Tamer Karadağlı kimdir,nereli ve kaç yaşında?

    Akıllı yazılım botu hayatınızı değiştirecek!
    Metabot

    Akıllı yazılım botu hayatınızı değiştirecek!

    Joe Biden’a F-16 mektubu: Bu Erdoğan’a ödül olur
    Dünya

    Joe Biden’a F-16 mektubu: Bu Erdoğan’a ödül olur

    Görüş Bildir