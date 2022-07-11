Arjantin'de tiyatro bileti için sıra bekleyenlerin arasına otomobil daldı. Olayda birçok kişi otomobilin altında kalırken 3'ü ağır 23 kişi yaralandı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Arjantin’in Mendoza eyaletinde yer alan Godoy Cruz kentinde bulunan Plaza Tiyatrosu önünde sıra bekleyen seyircilerin arasına otomobil daldı.

3'ü ağır 23 yaralı

Kazada 3’ü ağır toplam 23 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.





Sıra bekleyenlerin arasına hızla girdi

Çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen kaza anına ait görüntülerde ise, aracın geri geri hızla kaldırımdakilerin arasına daldığı ve tiyatronun içerisine daldığı görüldü.

Arjantin’de tiyatro için sıra bekleyenlerin arasına araç daldı: 23 yaralı - Video







Sürücünün gaz ile freni karıştırdığı düşünülüyor

İHA'nın haberine göre, aracın sürücüsünün engelli bir kişi olduğu belirtilerek, sürücünün gazla frenin yerini karıştırdığı üzerinde duruluyor. Plaza Tiyatrosu'ndaki oyunlar ise çarşamba gününe kadar askıya alındığı açıklandı.



