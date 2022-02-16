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    Arjantin’de yalancı katil balinalar kıyıya akın etti

    Arjantin’in Ushuaia kenti kıyılarında onlarca yalancı katil balina kıyıya vurdu.
    • İHA
    • 16.02.2022 - 06:48
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    Arjantin’de yalancı katil balinalar kıyıya akın etti

    Arjantin’in güneyindeki Ushuaia şehrinde bir iskelenin yakınlarında onlarca yalancı katil balina henüz bilinmeyen nedenle karaya vurdu.

    BALİNALAR SAHİLE ÇIKMAYA ÇALIŞTILAR

    Görgü tanıklarına göre sayıları yaklaşık 40 ila 50 civarında olan yalancı katil balinalar, kıyıdaki kayalıklara çarpmalarına aldırış etmeden sahile çıkmaya çalıştı.

    Yaşanan olay çevrede bulunanlarda şaşkınlığa neden olurken, sahil güvenlik ekipleri bölgeye geldi. Grubun içinden yaklaşık 10 kadar yalancı katil balina sığ sularda mahsur kalınca sahil güvenlik ekipleri kurtarma operasyonu başlattı.

    Arjantin’de yalancı katil balinalar kıyıya akın etti - Video

    OLAYDA HİÇBİR BALİNA ÖLMEDİ

    Çevrede bulunanların da desteğiyle, iskelenin altında sıkışan ve denize geri dönmeyen balinalar kurtarıldı. Yetkililer olayda hiç bir balinanın ölmediğini açıkladı.

    Arjantin’de yalancı katil balinalar kıyıya akın etti #1

    BALİNALARIN İLGİNÇ DAVRANIŞI ÇÖZÜLEMEDİ

    Yalancı katil balinaların bu ilginç davranışına neyin sebep olduğu ise henüz çözülemedi.

    Yetkililer bu konuda herhangi bir açıklama yapmazken, sosyal medya kullanıcıları hayvanların avcılarından kaçmak amacıyla veya yön bulma yeteneklerinin deniz trafiğinden olumsuz etkilenmesi sebebiyle kıyıya vurduğu yorumlarında bulundu.

    Arjantin’de yalancı katil balinalar kıyıya akın etti #2

    Arjantin’de yalancı katil balinalar kıyıya akın etti #3


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