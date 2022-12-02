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    Arjantin'deki cani anne, betona gömdüğü kızını komodin olarak kullandı

    Cani anne, doğduğundan beri sağlık sorunları çeken 5 yaşındaki kızını beton bir küpün içine gömüp, bu küpü de komodin olarak kullandı. Minik kızın ölümü, aylar sonra ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 10:27
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    Arjantin'deki cani anne, betona gömdüğü kızını komodin olarak kullandı

    Arjantin'in Buenos Aires bölgesinde, kan donduran bir dehşet ortaya çıktı.

    27 yaşındaki anne Vanesa Alejandra Mansilla'nın bebeği, prematüre şekilde doğru.

    Annenin, sonraki hayatında da sağlık problemleri yaşayan 5 yaşındaki kızı Milagros'a uyguladığı vahşet pes dedirtti.

    Kızını beton küpe gömüp komodin gibi kullandı

    Mansilla, kızını beton bir küpün içine gömdü ve bu küpü de komodin olarak kullandı.

    Memurlar, beş yaşındaki Milagros'un cesedini, betona yerleştirilmiş tahta bir kasanın içinde buldu.

    Arjantin deki cani anne, betona gömdüğü kızını komodin olarak kullandı #1

    Solunum yolu enfeksiyonundan öldü

    Yapılan araştırmalar, çocuğun solunum yolu enfeksiyonundan öldüğünü ortaya çıkardı.

    Bu enfeksiyonun ardından Mansilla'nın, kızının cesedini naylon bir torbaya gömdüğü, tahta bir kutunun içine koyup ve betonla kapattığı iddia edildi.

    Ölümü aylar sonra belirlendi

    Bu iddia tüyler ürpertici bir keşfin ardından, Milagros'un ölümü aylar sonra doğrulandı.

    Üç çocuk annesi Mansilla'nın, yedi ve üç yaşındaki diğer iki çocuğunu tercih ettiğini ve üç çocuktan en küçüğünün de genellikle sağlıksız koşullarda bırakıldığı ortaya çıktı.

    Arjantin deki cani anne, betona gömdüğü kızını komodin olarak kullandı #2

    Kızın babası şikayette bulundu

    Polis, Milagros'un babası tarafından ekim ayında yapılan bir şikayetin ardından cinayet ve gizlenmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

    Otopsi sonucunda talihsiz çocuğun nasıl öldüğü doğrulansa da, ne zaman öldüğüne dair bir veriye ulaşılamadı.

    "Korktuğum için betona gömdüm"

    Anne Mansilla polise, kızının ölümünden sonra korktuğunu ve ne yapması gerektiğinden emin olmadığını, bu yüzden onu kutuya koyup betona gömdüğünü söyledi.

    Mansilla, korkunç ölüm ve gizlenmeye ilişkin soruşturmalar devam ederken şu anda polis nezaretinde tutuluyor.

    Arjantin deki cani anne, betona gömdüğü kızını komodin olarak kullandı #3


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