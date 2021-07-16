Armin Laschet: Almanya, tarihi boyutlarda sel felaketi yaşıyor

Sel felaketiyle mücadeleyi sürdürdüklerini belirten Laschet, ülkenin karşı karşıya durumu anlattı.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Armin Laschet, Düsseldorf'ta düzenlediği basın toplantısında, eyaletteki sel felaketine ilişkin konuştu.

Yüzyılın su baskınını yaşadıklarının altını çizen Laschet, selin inanılmaz zarara yol açtığını ifade etti.

23 BÖLGE VE ŞEHİR FELAKETTEN ETKİLENDİ

Laschet, eyalette 23 bölge ve şehrin selden etkilendiğini, hala sel felaketiyle mücadelenin devam ettiğini aktararak, bazı bölgelerden insanların tahliye edilme çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

"Ülkemiz tarihi boyutlarda bir sel felaketini yaşıyor." diyen Laschet, evlerin, köprülerin ve yolların tekrar inşa edilebileceğini ancak insan hayatının geriye getirilemeyeceğini kaydetti.

MAĞDURLAR İÇİN YARDIM PROGRAMI

Laschet, şimdiye kadar 43 kişinin yaşamını yitirdiğini ve bu sayının artabileceği endişesi taşıdıklarını söyledi.

Selden etkilenenlere yardım edileceğini vurgulayan Laschet, şiddetli yağmur durumunda acil yardım için ayrılan fonların yeterli olmayacağını, eyalet hükümetinin mağdurlar için yardım programını hayata geçireceğini kaydetti.

HALKA ÇAĞRI: EVLERİNİZDE KALIN

Toplantıya katılan Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, Erfstadt kentinde 3 evin ve tarihi bir yapının bir bölümünün çöktüğünü belirterek, "Hayatını kaybedenlerin olacağını varsayıyoruz ancak bilmiyoruz." dedi.

Sel bölgesinde durumun hala zor ve tehlikeli olduğunu ifade eden Reul, halka "evlerinde kalmalarını, yardım ve kurtarma ekiplerini rahatsız etmemeleri" çağrısında bulundu.

CUMHURBAŞKANI STEINMEIER BÖLGEYE GİDECEK

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de yaptığı açıklamada, ülkenin batısında meydana gelen sel felaketini bir trajedi olarak niteledi.

Steinmeier, uygun olan bir zamanda bölgeye giderek selden etkilenenlerle ve yardım çalışmalarına katılanlarla konuşacağını belirtti.

Bu tür hava koşullarının sık görülmemesine rağmen iklim değişikliğiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesini isteyen Steinmeier, şimdi mağdurlarla dayanışma içinde olma ve onlara hızlı destek verme zamanı olduğunu vurguladı.

Steinmeier, felaketin gerçek boyutunun sular çekildikten sonra ortaya çıkacağını kaydetti.

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