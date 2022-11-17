Arnavutluk, Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesini kararlaştırdı

Kırmızı bültenle aranan ve yakalanan Thodex'in kurucusu Özer, mahkeme kararıyla Türkiye'ye gönderilecek.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesiyle ilgili süreç tamamlandı.

Özer'in durumuna ilişkin Elbasan Asliye Mahkemesi'nde görülen duruşmadan nihai karar çıktı.

Türkiye'ye iade edilecek

Buna göre, Arnavutluk Mahkemesi, Özer’in iadesine yönelik karar aldı. Elbasan Başsavcılığı, iadenin gerçekleştirilmesini talep ediyordu.

Arnavutluk'ta yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalandı. Mahkeme, daha önceki duruşmalarda Özer hakkında tutukluluğun devamına karar verdi.

Bir önceki duruşmalar 6, 21 Ekim, 1 ve 10 Kasım tarihlerinde görülmüştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

İade sürecinde yaşananlar

AA'nın haberine göre, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 19 Eylül'de Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Thodex'in kurucusunun iadesi konusu ele alınmıştı.

Resen başlatılan soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Thodex" soruşturması kapsamında mağdur olduğunu söyleyerek şikayette bulunan 588 kişinin zararlarının tespiti için hazırladığı dosyayı, geçtiğimiz aylarda Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) göndermişti.

Kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan 2021'de resen soruşturma başlatıldı.

2 bin 27 kişi müşteki

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın sonunda hazırlanan ve 2 bin 27 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede de Thodex isimli şirketin, 400 bin lira sermaye ile firari sanık Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu anlatılıyor.

İddianamede yer verilen MASAK raporunda, Thodex platformunun müştekileri, iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydediliyor.

356 milyon liralık zarar oluştu

MASAK raporunda, sanık Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği vurgulanarak, bunun önemli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer'in, ticari merkezi Malta'da bulunan kripto varlık hizmet sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği vurgulanıyor.

İddianamede, bu suçlar sebebiyle 356 milyon liralık zarar oluştuğuna yer veriliyor.

40 bin 562 yıla kadar hapsi isteniyor

Firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.