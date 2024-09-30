Arnavutluk Meclisinde muhalefet milletvekilleri sandalyeleri yaktı Arnavutluk Meclisinde düzenlenen oturumda yaşanan arbede ve gerginliğin ardından muhalefet milletvekilleri, meclis binası dışında sandalyelerini ateşe verdi..

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AA & Ensonhaber

Arnavutluk Meclisi yine hararetli bir kavgaya sahne oldu..

Meclis'teki gerginlik, ilk olarak genel kurul salonunda yapılan oturum esnasında ana muhalefet partisi Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) milletvekillerinin, PD Milletvekili Ervin Salianji'nin hapis cezası almasına tepki göstererek kürsüye çıkışları engellemesiyle başladı.

Salonda bulunan bazı teçhizata da zarar veren muhalefet milletvekilleri, Meclis Başkanı Elisa Spiropali'ye yabancı madde fırlattı.

SADALYELERİ YAKTILAR

Genel kurul salonundaki arbede ve gerginliğin ardından, muhalefetteki milletvekilleri, oturdukları sandalyelerden bazılarını meclis binası dışarısına çıkararak ateşe verdi.

Yaşananların ardından Meclis Başkanı Spiropali oturumu yarıda kesti.

MUHALEFET OTURUMU ENGELLEYECEKLERİNİ BİLDİRMİŞTİ

Bu arada, muhalefet milletvekilleri daha önce, PD Milletvekili Salianji'nin, mahkumiyetinin ardından milletvekilliği görevinin düşmesi nedeniyle, meclis oturumunu engelleyeceklerini bildirmişti.

PARTİ EYLEMLERE DEVAM EDECEKLERİNİ DUYURDU

PD, Temyiz Mahkemesinin kararının adil olmadığını ve siyasi olduğunu savunurken, milletvekilleri eylemlerini sürdüreceğini bildirdi.

Meclis Başkanı Spiropali de yayımladığı bir mesajda, vatandaşlardan alınan güvenin ağırlığıyla üzerlerinde oturulan sandalyelere saygı duyulması gerektiğine dikkati çekerek, "Bunların yakılması vatandaşlara, hukuka ve demokratik devletin kurumlarına karşı en aşırı saygı eksikliğinin kanıtıdır." ifadesini kullandı.

Salianji, birkaç yıl önce dönemin Arnavutluk İçişleri Bakanı Fatmir Xhafaj'ın akrabalarının uyuşturucu kaçakçılığı olayına karıştığını iddia eden sahte bir ses kaydı yayınlamakla suçlanmıştı.

Başkent Tiran'daki Temyiz Mahkemesi 26 Eylül 2024'te Salianji'nin "sahte ihbar" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararı onamıştı.