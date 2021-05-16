Arnavutluk polisi Filistin'e destek gösterisine izin vermedi

Arnavutluk’ta yüzlerce kişinin katıldığı Filistinlilere destek amaçlı protestoya polis müdahale etti.

İsrail hükümetinin, Filistin’e yönelik saldırılarına birçok ülkeden protestolar yükselmeye devam ediyor.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da Filistin’e yüzlerce kişinin katıldığı destek gösterisi yapıldı.

“KATİL İSRAİL”

Göstericilerin ellerinde “Filistin’e özgürlük”, “Katil İsrail’i durdurun” ve “Filistinli çocuklar ölüyor” yazılı pankartlar taşıdılar. Arnavutluk polisinin müdahalesi ile sonlandırıldı. Çıkan arbede birçok eylemci gözaltına alındı.

NETANYAHU ARNAVUTLUK’A TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Arnavutluk Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ile Filistin arasındaki tırmanan çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu. Açıklamada ayrıca Hem İsrail hem de Filistin halkın zarar göreceği adımlardan kaçınılması gerektiğine dikkat çekildi.

Arnavutluk, Netanyahu’nun desteklerinden dolayı teşekkür ettiği 25 ülke arasında yer alıyor.