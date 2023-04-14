Arnavutluk, Rusya'nın Svetlana Timofeeva için iade talebini reddetti Elbasan'daki mahkeme, tutukluluk halini sürdürdüğü Timofeeva'nın iadesini kabul etmedi.

AA

Moskova, Rus vatandaşı Svetlana Timofeeva’nın Arnavutluk'tan iadesini talep etti.

Elbasan Asliye Mahkemesi, Rus makamlarınca iletilen taleple ilgili kararını verdi.

İade talebine ret

Timofeeva, 20 Ağustos 2022'de ülkedeki bir askeri tesise girmeye çalışan Rusya ve Ukrayna vatandaşı 3 kişiden biri.

Mahkemeden yapılan açıklamaya göre Timofeeva’nın iadesi talebi reddedildi.

Arnavutluk'ta kalmak istedi

Açıklamada, Timofeeva’nın da Rusya’ya iade edilmeye rıza göstermediği ve Arnavutluk topraklarında kalmayı talep ettiği aktarıldı.

Timofeeva, halihazırda Arnavutluk’ta güvenlik tedbiri kapsamında tutuklu bulunuyor.

Rus makamları, ocak ayında Timofeeva’nın, "Devlet sırrı teşkil eden bilgilerin yasa dışı elde edilmesi" suçundan aranan bir kişi olarak Arnavutluk’tan iade edilmesini talep etmişti.

Askeri tesise girmeye çalıştı

Arnavutluk'ta 20 Ağustos 2022’de bir askeri tesise girmeye çalışan Rusya vatandaşı Timofeeva ile Rusya ve Ukrayna vatandaşı 2 kişi daha gözaltına alınmış, bu kişilerin kullandıkları felç geçirten gaza maruz kalan iki Arnavut asker de yaralanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 24 Ağustos'ta düzenlediği duruşmada, iki Rus ve bir Ukraynalının güvenlik tedbiri olarak tutuklanmalarına karar vermişti.

Yöneltilen suçlamalar

Eylül ayında ise Dıraç Temyiz Mahkemesi, 3 yabancı vatandaşın tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

Gözaltına alınan yabancı uyruklular, iş birliği içinde yürütülen "görevdeki memura saldırı", "gizli bilgileri verme ve bilgi edinme"den suçlanıyor.