Euro
14.9284
3.76%
Dolar
13.1756
4.08%
Altın
768.9270
4.63%
Borsa
1,863.65
-1.68%
Bitcoin
623.335
4.18%
BTXN Coin
36.00
-1.39%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Artan vakalar, Times Meydanı'ndaki yılbaşı kutlamalarına engel olamadı

    New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, şehirde artan koronavirüs vakalarına rağmen Times Meydanı'nda yılbaşı etkinliklerinin planlandığı gibi yapılacağını açıkladı.
    • İHA
    • 30.12.2021 - 22:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Artan vakalar, Times Meydanı'ndaki yılbaşı kutlamalarına engel olamadı

    ABD'de koronavirüs salgınında artışa geçen vaka sayıları yılbaşı kutlamalarına engel olamadı.

    New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, ABD medyasına yaptığı açıklamada, artan vakalara rağmen planlandığı gibi 2022'ye Times Meydanı'nda "merhaba" diyeceklerini duyurdu.

    Blasio, "Dünyaya New York şehrinin ilerlediğini ve mücadele ettiğini göstermek istiyoruz" dedi.

    Blasio, maske kullanana, sosyal mesafeye uyanların Times Meydanı'nda gerçekleştirilecek yılbaşı etkinliğine katılabileceğini ifade etti.

    "ŞEHRİMİZİ TEKRAR KAPATAMAYIZ"

    Times Meydanındaki etkinliğe New York'un yeni belediye başkanı Eric Adams'ın da katılacağı, 2022'nin ilk dakikalarında görevine başlayacağı aktarıldı.

    De Blasio gibi Demokrat olan Adams, düzenlediği basın toplantısında ekibinin Blasio ile çalıştığını belirterek, "1 Ocak yönetimim için yeni bir başlangıç" dedi.

    Adams, “Şehrimizi tekrar kapatamayız. Şehrin daha fazla ekonomik umutsuzluğa düşmesine izin veremeyiz” ifadelerini kullandı.

    Artan vakalar, Times Meydanı ndaki yılbaşı kutlamalarına engel olamadı #1

    Artan vakalar, Times Meydanı ndaki yılbaşı kutlamalarına engel olamadı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir