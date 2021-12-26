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- Aşı karşıtı boksör koronavirüse yenildi
Aşı karşıtı boksör koronavirüse yenildi
Koronavirüs salgınının gerçek olduğuna inanmayan ve aşı olmayı reddeden Avrupa Kickboks Şampiyonu Frederic Sinistra koronavirüsten dolayı yaşamını yitirdi.
- Haber Merkezi
- 26.12.2021 - 06:23
- Güncelleme : 26.12.2021 - 06:27
Avrupa Kickboks Şampiyonu Frederic Sinistra (40), Kasım ayının sonlarında koronavirüse yakalandı.
Antrenörünün ısrarı üzerine tedavi olmayı kabul etti.
RİNGE DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
Boksör sosyal medya hesabından virüsün ciğerlerini olumsuz etkilediği ancak ringe daha güçlü döneceğine dair mesaj paylaştı.
KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞTÜ
Belçikalı sporcu doktorların uyarısına rağmen tedaviye evinde devam etmek istedi. Evinde oksijen tüpüne bağlanan Dünya şampiyonu boksör 16 Aralık’ta Liege kentinde solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Boksör 21 Aralık’ta toprağa verildi.