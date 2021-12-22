Aşı karşıtı Temsilciler Meclisi üyesinin aşı şirketlerinde hissesi var

Koronavirüs aşısı olmayı reddeden Greene, AstraZeneca, Pfizer ve Johnson & Johnson hisselerinden gelir elde etti.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene, koronavirüs aşısı karşıtlığıyla biliniyor.

Ancak Greene ile ilgili şaşırtan bir ayrıntı ortaya çıktı. Independent'ın haberine göre, Green'in aşı üreten şirketlerde hisseleri var.

AŞI KARŞITI AMA...

Söz konusu hisseler, Cumhuriyetçi rakibi Jennifer Strahan'ın, takipçilerinden Greene'in kaç tane aşı şirketinde hissesi olduğunu tahmin etmelerini isteyen Twitter anketi düzenlemesinin ardından tartışma konusu haline geldi.

KAZANDIĞI PARALAR

Greene'in üç şirketin her birinden 201 ile 1000 dolar arasında para kazandığı bildirildi.

Greene, bu yaz resmi olarak AstraZeneca, Pfizer ve Johnson & Johnson hisselerinden elde ettiği geliri açıklamıştı ve bu firmalardan son ikisi, ABD genelinde kullanıma sunulan üç ana aşıdan ikisini üretiyor.

AŞI OLMAYI REDDEDİYOR

Hafta sonu aşırı sağcı gençlik örgütü Turning Point USA tarafından düzenlenen "Americafest" konferansına katılan Greene, kalabalığa hala aşı olmayı reddettiğini söyledi.

Turning Point USA'nın Twitter hesabından, Americafest izleyicilerinin maskesiz katılımı üzerine, "Tekrar hoş geldin Amerika!" paylaşımı yapıldı.

HESABI ASKIYA ALINDI

Twitter, ağustosta, aşıların işe yaramadığını ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden onay almamaları gerektiğini yazan Greene'in hesabını bir haftalığına askıya aldığını duyurmuştu.