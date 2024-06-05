Aşırı sağcı Alman siyasetçi Heinrich Koch bıçaklandı AfD siyasetçisi, Mannheim'da bıçaklı saldırıya uğradı. Kulağından ve karnından yaralanan Koch için "Şok olduk" açıklaması yapıldı.

ensonhaber.com

Aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisi'nden Heinrich Koch, dün Mannheim'da uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.

Saldırı, Mannheim'da bir polis memurunun bıçaklı saldırıda öldürülmesinden birkaç gün sonra yaşandı. Koch yaralanırken, saldırgan tutuklandı.

Alman basını, aldığı yaralar nedeniyle Koch'un hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.

Afiş kavgası: Kulağından ve karnından bıçaklandı

AfD'den yapılan açıklamada, aday olan Koch'un, seçim afişini kaldırmaya çalışan bir kişiye karşı koymasının ardından saldırıya uğradığı söylendi.

Mannheim'in AfD'li meclis üyesi Jörg Finkler, 62 yaşındaki meslektaşının kulağından ve karnından yaralandığını söyledi.

AfD Eyalet Başkanı Markus Frohnmaier, "Şok olduk ve dehşete düştük." ifadesini kullandı.

Söz konusu saldırı, aynı kentte İslam karşıtı Pax Europa grubunun düzenlediği gösteri sırasında bir polisin öldürüldüğü bıçaklı saldırıdan birkaç gün sonra meydana geldi.

Almanya'da siyasetçilere saldırılar artıyor

Son dönemde Almanya, Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde siyasetçilere görev başındayken ve seçim çalışmaları sırasında yapılan saldırılarla sarsılıyor.

Scholz'un merkez sol Sosyal Demokrat Partisi'nden Avrupa Parlamentosu milletvekili Matthias Ecke, geçen ay, Dresden'de seçim afişleri asarken bir grup genç tarafından saldırıya uğradı.

Birkaç gün sonra ise eski Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey'in başına, kütüphane ziyareti sırasında sert cisimlerle dolu çantayla vuruldu. Giffey, başından ve boynundan darbeler aldı.