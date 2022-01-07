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    Aşısızlara savaş açan Emmanuel Macron: Sözlerimin arkasındayım

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs aşısı yaptırmayanlarla ilgili tartışmalara neden olan sözlerinin arkasında durduğunu söyledi.
    • İHA
    • 07.01.2022 - 16:26
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    Aşısızlara savaş açan Emmanuel Macron: Sözlerimin arkasındayım

    Fransa’da koronavirüsle mücadele yeni bir boyut kazandı.

    Bundan böyle aşısız olanlara ciddi yaptırımlar söz konusu olacak.

    Kararı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dikkat çeken bir açıklama ile duyurdu.

    “AŞISINI YAPTIRMAYANLARIN CANINI ÇOK SIKMAK İSTİYORUM”

    Le Parisien gazetesine açıklama yapan Macron, “Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum. Bunu sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Strateji bu. Onları cezaevine göndermeyeceğim, zorla aşı yaptırmayacağım. Ama 15 Ocak'tan itibaren restorana gidemeyeceksiniz, artık (kafede) kahve içemeyeceksiniz, tiyatroya ve sinemaya gidemeyeceksiniz.” dedi.

    Aşısızlara savaş açan Emmanuel Macron: Sözlerimin arkasındayım #1

    ‘SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM’

    Bu sözler, ülkede tartışma yaratsa da Fransa Cumhurbaşkanı geri adım atmadı.

    Başta muhalefet partileri olmak üzere birçok kişinin tepkisini çeken Macron, sözlerinin arkasında durduğunu ifade etti.


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