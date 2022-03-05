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    Aslı Hünel, konserinde 1500 adet porselenden oluşan kostüm giydi

    Aslı Hünel, 48 parçalık yemek takımını üzerinde taşıdı. Tam 25 kilo ağırlığındaki Tolga Çam’ın tasarımı porselen kostüm sergilenmesi için müzeye hediye edildi.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2022 - 03:41
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    Aslı Hünel, konserinde 1500 adet porselenden oluşan kostüm giydi

    Aslı Hünel, önceki gece ‘Kütahya Porselen Yükselen Yıldızlar 2022 Gala Gecesi'nde sahne aldı.

    Bir otelde düzenlenen gecede konser veren Hünel'in giydiği porselen sahne kostümü geceye damgasını vurdu.

    KOSTÜMÜ DİKKAT ÇEKTİ

    Yaklaşık 3 saat sahnede kalıp renkli bir repertuvarla davetlileri coşturan Hünel, performansı kadar beyaz, gümüş ve altın renkli porselenlerden oluşan kostümüyle de beğeni topladı.

    Aslı Hünel, konserinde 1500 adet porselenden oluşan kostüm giydi #1

    25 KİLOLUK 1500 ÖZEL PARÇA

    Modacı Tolga Çam imzalı kıyafetin 48 parçalık bir yemek takımında kullanılan kadar porselen parçadan oluşturulduğu öğrenildi.

    Kumaşa 1500 adet özel parça porselen işlendi. Dört gün boyunca porselenlerin kumaşa tek tek işlenerek hazırlandığı kostümün 25 kilogram ağırlığında olduğu bildirildi.

    "SEN BİZİM PORSELEN BEBEĞİMİZSİN"

    Aslı Hünel'in tasarımı kendisine ait olan porselen küpeler de dikkati çekti. Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli ise Aslı Hünel’e "Sen bizim porselen bebeğimizsin" dedi. Gecenin sonunda kostüm, Hünel tarafından sergilenmesi için porselen müzesine armağan edildi.

    Aslı Hünel, konserinde 1500 adet porselenden oluşan kostüm giydi #2


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