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AstraZeneca aşısının yalnızca 65 yaş altına uygulanması tavsiye edildi

AstraZeneca aşısının yalnızca 65 yaş altına uygulanması tavsiye edildi

Almanya Sağlık Bakanlığı, İngiliz ve İsveç ilaç firması AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının 18-65 yaşa uygulanmasını tavsiye etti.