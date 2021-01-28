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- AstraZeneca aşısının yalnızca 65 yaş altına uygulanması tavsiye edildi
AstraZeneca aşısının yalnızca 65 yaş altına uygulanması tavsiye edildi
Almanya Sağlık Bakanlığı, İngiliz ve İsveç ilaç firması AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının 18-65 yaşa uygulanmasını tavsiye etti.
- AA
- 28.01.2021 - 17:19
- Güncelleme : 28.01.2021 - 17:20
Avrupa'da aşı tedariğinde savaş ortamı yaşanırken bir kötü haber daha geldi.
AstraZeneca aşısı için yaş sınırlaması tasiye edildi.
"65 YAŞ ALTINA UYGULANMALI"
Almanya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Daimi Aşı Komisyonu'nun kararı doğrultusunda, İngiliz ve İsveç ilaç firması AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının, 65 yaş altına uygulanmasının tavsiye edildiği ifade edildi.
VERİ EKSİKLİĞİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ
Açıklamada, Komisyonun buna gerekçe olarak 65 yaşından itibaren aşıların etkililiğini değerlendirmeye yönelik yeterli veri bulunmadığını gösterdiği aktarıldı.
Avrupa İlaç Ajansı'nın, AstraZeneca'ya yarın onay vermesi bekleniyor.