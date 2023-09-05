Asya basını: Türk savunma sanayiinin pazarımızdan pay alması an meselesi Türkiye'nin Asya pazarında varlık göstermek istediğini yazan Hong Kong merkezli gazete, Türk savunma sanayiinin ortak üretim seçeneği sunduğunun altını çizdi. Batı gibi zorlu ön şartlar sunmayan Ankara'nın, Asya'dan büyük bir pay alabileceği belirtildi.

ensonhaber.com

Türkiye'de üretilen savunma ürünleri, küresel ölçekte dikkatleri üzerine çekiyor.

İnsansız silah sistemlerinden akıllı mühimmatlara kadar, kendini savaş alanında kanıtlayan birçok ürün, diğer ülkelerin radarına girmiş durumda.

Körfez Arap ülkelerinden şimdiye kadarki en büyük silah siparişini alan Türkiye, şimdi Orta Doğu'nun ötesine geçmenin ve NATO standartlarındaki silahlarını Asya'ya satmak için Güney Kore ile rekabet etmenin yollarını arıyor.

Türk savunma sanayii ortaklık sunuyor

Hong Kong merkezli South China Morning Post gazetesi, Türk savunma sanayii üreticilerinin, 5'inci nesil KAAN savaş uçağı, Altay muharebe tankı ve L400 hafif uçak gemisi gibi askeri donanımlar için silah geliştirme ortaklıkları sunduğunu belirtti.

Bu sayede, ithal silahlara olan bağımlılıklarını azaltmak isteyen Asya ülkeleri için Türkiye'nin bir çekim merkezinin olmasının hedeflendiğine vurgu yapıldı.

ABD ve Avrupa gibi zorlu ön şartlar dayatmıyorlar

Türkiye'nin, potansiyel müşterilerine, ABD'li ve Avrupalı ihracatçıların dayattığı zorlu ön koşullar olmadan, ileri savunma teknolojilerine erişim imkanı sunduğu anımsatıldı.

Bu durumun, alıcıların, "Batı yaptırımları riskini doğurabilecek Çin veya Rus silahlarını satın almak gibi politik açıdan hassas bir alternatiften kaçınmasına" olanak tanıdığı kaydedildi.

Türkiye'nin Asya pazarından büyük pay alması an meselesi

Asya pazarında Güney Kore'nin bir avantaja sahip olduğu belirtilen haberin devamında şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye, en gelişmiş ulusal silah ihracatçılarına kıyasla önemli maliyet avantajlarını elinde tutuyor. Türkiye'nin askeri teçhizatı uygun maliyetli, güvenilir ve bazı durumlarda alternatiflerden üstün olmasıyla öne çıkıyor.



Türkiye'nin ortak girişimler ve teknoloji transferleri de dahil olmak üzere iş birliklerine açık olması nedeniyle, birçok kişi Türk savunma üreticilerinin Asya pazarından daha büyük pay almasının an meselesi olduğuna inanıyor.

KAAN projesi eninde sonunda cazip gelecek

KAAN savaş uçağı projesinin, ABD öncülüğündeki F-35 programına "katılımı onaylanması muhtemel olmayan Asya ülkeleri için eninde sonunda cazip gelebileceğine" işaret edildi.

Türkiye'nin Asyalı ortaklarını KAAN programına çekme çabalarının ne kadar başarılı olacağını zamanın göstereceği ifade edilerek, "Ancak diğer ülkelerin gelişmiş uçakları arzulayacağını beklemek de doğal." denildi.

Körfez, Çin yerine Türk SİHA'larına yöneldi

Öte yandan, Körfez'deki pek çok ülkenin yakın zamanda Wing Loong-1 ve 2 gibi Çin'in daha pahalı insansız hava araçlarıyla yaşadığı verimsizlikler nedeniyle Türk SİHA'larını satın aldığı hatırlatıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin, geçen yıl Türkiye'nin Bayraktar TB2 SİHA'larından 120 adet sipariş verdiği, tutarın tahmini 2 milyar dolar odluğu bilgisi paylaşıldı.

Temmuz ayında ise Türkiye'nin en büyük savunma siparişini AKINCI TİHA için Suudi Arabistan'dan aldığı ve 3,1 milyar dolarlık sözleşme imzalandığı notuna yer verildi.