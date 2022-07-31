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    Asya'nın en zengin kadını ünvanı Hint Savitri Jindal'a geçti

    Asya'nın en zengin kadını ünvanını taşıyan Country Garden'ın en büyük hissedarı Çinli Yang Huiyan, Çin'de emlak sektöründe yaşan kriz sebebiyle ünvanını Hint Savitri Jindal'a bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2022 - 06:00
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    Asya'nın en zengin kadını ünvanı Hint Savitri Jindal'a geçti

    Asya'nın en zengin kadını olarak bilinen Yang Huiyan artık bu ünvanını kaybetti.

    Sebebinin ise Çin'de yaşanan emlak krizi olduğu açıklandı.

    Asya'nın en zengin kadını ünvanı ona geçti

    Dün itibarıyla Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde Hint Savitri Jindal, Çinli Yang Huiyan'ı geçerek Asya'nın en zengin kadını oldu.

    11,3 milyar dolar seviyelerindeki serveti metal ve enerji şirketi Jindal Group'a dayanan Hint Jindal, Çinli Yang’ın servetinin 11 milyar dolara gerilemesi sonucu onu geçti.

    Asya nın en zengin kadını ünvanı Hint Savitri Jindal a geçti #1

    Serveti 15.6 milyar dolara dayandı

    Jindal'ın net değeri son yıllarda çılgınca dalgalandı. Covid-19 pandemisinin başlangıcında Nisan 2020'de 3,2 milyar dolara düştü, ardından Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş emtia fiyatlarını artırdığı için Nisan 2022'de 15.6 milyar dolara ulaştı.

    Asya nın en zengin kadını ünvanı Hint Savitri Jindal a geçti #2

    Servetini hızla kaybetti

    Bloomberg'in haberine göre Çinli Yang, Çin'in en büyük gayrimenkul şirketi Country Garden'da serveti yüzde 60 hissesine sahip. Hindistan’ın en zengin 10. kişisi olan Jindal ise, 2005 yılında holdingin kurucusu eşi OP Jindal'ın bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesi üzerine işlerin başına geçmişti.

    Asya nın en zengin kadını ünvanı Hint Savitri Jindal a geçti #3


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