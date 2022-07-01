At üstünde poz veren Putin'den Batılı liderlere: Siz iğrenç görünürdünüz

Rusya Devlet Başkanı Vladimiz Putin, Boris Johnson da dahil Batılı liderlerin onu taklit eder ve üstsüz poz verirlerse iğrenç görüneceklerinici düşündüğünü söyledi.

Sibirya gezileri sırasında at üzerindeyken bel üstü çıplak halde poz veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin liderleri tarafından G7 zirvesinde alay konusu oldu.

Türkmenistan ziyaretinde konuyla ilgili yorum yapması istenen Putin, kendisinin aksine Batılı liderlerin çok fazla alkol içtiğini ve spor yapmadıklarını söyledi.

"Soyunsalardı iğrenç bir manzara olurdu"

"Bel altı mı, üstü mü soyunmak istediler bilmiyorum. Ama bence her halükarda iğrenç bir manzara olurdu" dedi ve "İyi görünmek için alkol ve diğer kötü alışkanlıklardan vazgeçmek, fiziksel egzersiz ve spor yapmak gerekiyor" sözlerini ekledi.

Boris Johnson ne demişti

Putin'den daha sert olduklarını göstermek için, onun üstsüz pozlarına atıfta bulunarak, G7 liderleriyle kıyafetlerini çıkarabilecekleri konusunda şaka yapan İngiltere Başbakanı, "Eğer Putin kadın olsaydı ki elbette değil, ama öyle olsaydı, gerçekten bu delice, maço savaşa kalkışmazdı" dedi.

"Eğer saldırgan erkeklik için mükemmel bir örnek isterseniz, Ukrayna'da onun yaptığına bakın" şeklinde devam etti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Putin'in çıplak üstlü resimleriyle ilgili şaka yapmıştı.