Ateşkes işe yaramadı: Sudan’daki çatışmalarda ölü sayısı yükseliyor Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki 72 saatlik ateşkese rağmen çatışmaların sürdüğü, ölü sayısının ise 459’a yükseldiği bildirildi.

İHA

Dünyanın gözü kulağı Sudan'da...

Ülkede ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki ateşkese rağmen silah sesleri susmadı.

Ölü sayısı 459'a yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü, çatışmalarda can kaybı sayısının 420’den 459’a, yaralı sayısının ise 4 bin 72’ye yükseldiğini duyurdu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Afrika Bölge Direktörü Patrick Youssef, ateşkesin ülkenin tamamında uygulanması ve sivillere zaman vermesi için devam etmesi gerektiğini belirtti.

Mısır ve Çad'a kaçtılar

Çatışmalar nedeniyle binlerce Sudanlı, Mısır ve Çad’a kaçtı.

İç çatışmanın bitmesi için Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır ve ABD, arabuluculuğa soyunurken, şimdiye kadar çağrılar işe yaramadı.

Dumanların yükseldiği ülkede kendi vatandaşları bulunan başka bölgenin yönetimleri de harekete geçti.

Mahsur kalanlar için kurtarma çalışmaları sürüyor

Ülkede mahsur kalanlar için çalışmalar sürüyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, 87’si Ukrayna vatandaşı olmak üzere toplam 138 kişinin Mısır’a tahliye edildiği açıklandı.

Güney Kore 28 vatandaşını, Japonya da 53 vatandaşını tahliye etti.

İngiliz hükümeti ise vatandaşlarının Sudan’dan geniş çaplı tahliyesini başlattığını açıklarken, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği yüz binlerce kişiyi bölgeden uzaklaştırmak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Yapılan açıklamada 270 bin kişinin Sudan’dan tahliye edilmesinin planlandığı ifade edildi.

'Sivil yönetim isteniyor'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Sudan’daki taraflar arasında gece yarısından itibaren 72 saatlik ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Sudan’da 15 Nisan’da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında çatışmalar başlamıştı.

El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF’nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla orduya katılması gerektiğini belirtirken, RSF’nin başındaki Dagalo ise bunun sivil bir yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor.