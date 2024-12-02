Ateşkesin yürürlüğe girmesi sonrası Hizbullah'tan İsrail askerlerine ilk saldırı

AA

Geçtiğimiz günlerde İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes antlaşmasına varılmış ve bu kapsamda anlaşma yürürlüğe girmişti.

Yaşanan son dakika gelişmesinde Hizbullah'ın, Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana ilk kez İsrail askerlerini hedef aldığı bildirildi.

Kefr Şuba Tepeleri'nin İsrail işgali altında olan Ruveysat el-Alem bölgesine düzenlenen saldırıya ilişkin Hizbullah'tan beklenen açıklama geldi.

"İLK SAVUNMA UYARI MÜDAHALESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Açıklamada, İsrail'in 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes antlaşmasını sivillere ateş açmak, Lübnanlıların ölümüne ve yaralanmasına sebep olan hava saldırıları düzenlemek ve başkent Beyrut'a kadar ülkenin hava sahasını ihlal etmek gibi faaliyetlerle tekrar tekrar çiğnediği bildirildi.

İlgili makamların bu ihlalleri durdurmak konusunda başarılı olamadığı savunulan açıklamada, "Pazartesi akşamı Ruveysat el-Alem bölgesini hedef alan ilk savunma uyarı müdahalesi gerçekleştirildi." ifadesine yer verildi.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI'NDAN HİZBULLAH'A 'SERT KARŞILIK' AÇIKLAMASI

Hizbullah'ın saldırısı sonrası İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabından paylaşımda bulundu.

Açıklamada, Hizbullah’ın yapılan ateşkes sonrası ilk kez İsrail askerlerini hedef almasına "sert karşılık" vereceklerini bildirdikleri kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Hizbullah'ın bölgeye 2 roket fırlattığı ve roketlerin açık alana düştüğü ifade edildi.

İSRAİL'İN SALDIRILARINDA 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞ ÇOK SAYIDA KİŞİ İSE YARALANMIŞTI

Öte yandan, ateşkesin 6. gününde İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Mecaiyun ve Nebatiye'de düzenlediği saldırılar sonucunda 1'i devlet görevlisi 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralanmış, ülkenin kuzeydoğusundaki Hermel'e düzenlenen saldırıda ise 1 Lübnan askeri yaralanmıştı.

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes antlaşmasına varıldığını basın açıklamasıyla duyurmuştu.

Antlaşmanın, söz konusu bölgeden Hizbullah unsurlarının silahsızlandırılarak Litani Nehri'nin kuzeyine geçirilmesini öngördüğünü kaydeden Biden, 60 günlük süreç zarfında İsrail askerlerinin kademeli şekilde bölgeden geri çekileceğini bildirmişti.

Biden, bu süreçte Lübnan'da herhangi bir Amerikan askerinin görev almayacağını da kaydederek, ABD ve Fransa'nın öncülüğünde uzun süren diplomatik çabaların sayesinde anlaşmaya varıldığının altını çizmişti.