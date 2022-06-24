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    Atina'da emekliler, zam talebiyle gösteri düzenledi

    Hayat pahalılığına işaret eden emekliler, eylemleri sırasında hükümetten maaşlarının artırılmasını istedi.
    • 24.06.2022 - 13:38
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 14:12
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    Atina'da emekliler, zam talebiyle gösteri düzenledi

    Yunanistan'ın başkenti Atina, bir kez daha gösteriye sahne oldu.

    Bu kez emekliler, ellerinde pankartlarla yürüyüş düzenledi.

    Meclise yürüdüler

    Son dönemde artan fiyatlara dikkati çeken emekliler, Atina merkezinde toplanarak meclise yürüdü.

    AA'nın haberine göre, söz konusu ülkede emekliler, hükümetten maaşlarının artırılmasını istiyor.

    Hayat pahalılığı sorununa karşı önlem çağrısı

    Sağlık sisteminin güçlendirilmesini ve hayat pahalılığı sorununa karşı önlem alınması talep ediliyor.

    Atina'da emekliler, zam talebiyle gösteri düzenledi ViDEO

    Atina da emekliler, zam talebiyle gösteri düzenledi #1

    Atina da emekliler, zam talebiyle gösteri düzenledi #2

    Atina da emekliler, zam talebiyle gösteri düzenledi #3


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