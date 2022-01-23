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    Atina'da mescidin bulunduğu binaya patlayıcı atıldı

    Vida ve çivili el yapımı patlayıcı, mescidin yer aldığı binaya atıldı. Patlamada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı
    • AA & Ensonhaber
    • 23.01.2022 - 17:03
    • Güncelleme : 23.01.2022 - 17:04
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    Atina'da mescidin bulunduğu binaya patlayıcı atıldı

    Avrupa'da Müslümanların ibadethaneleri hedef alınmaya devam ediyor.

    Son saldırı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşandı.

    Yunan basınında yer alan haberlere göre, bir mescidin de bulunduğu binanın önüne patlayıcı atıldı.

    EL YAPIMI PATLAYICIYLA SALDIRI

    Sabahın erken saatlerinde Atina'nın Patision semtinde, içinde mescidin yer aldığı binaya vida ve çivi içeren el yapımı patlayıcı düzenekle saldırı düzenlendi.

    HASAR OLUŞTU

    Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı. Binanın girişinde ve park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi.

    Atina'da mescidin bulunduğu binaya patlayıcı atıldı ViDEO


    Atina da mescidin bulunduğu binaya patlayıcı atıldı #1

    Atina da mescidin bulunduğu binaya patlayıcı atıldı #2

    Atina da mescidin bulunduğu binaya patlayıcı atıldı #3


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