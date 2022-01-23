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Atina'da mescidin bulunduğu binaya patlayıcı atıldı

Atina'da mescidin bulunduğu binaya patlayıcı atıldı

Vida ve çivili el yapımı patlayıcı, mescidin yer aldığı binaya atıldı. Patlamada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı