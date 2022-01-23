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- Atina'da mescidin bulunduğu binaya patlayıcı atıldı
Atina'da mescidin bulunduğu binaya patlayıcı atıldı
Vida ve çivili el yapımı patlayıcı, mescidin yer aldığı binaya atıldı. Patlamada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı
- AA & Ensonhaber
- 23.01.2022 - 17:03
- Güncelleme : 23.01.2022 - 17:04
Avrupa'da Müslümanların ibadethaneleri hedef alınmaya devam ediyor.
Son saldırı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşandı.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, bir mescidin de bulunduğu binanın önüne patlayıcı atıldı.
EL YAPIMI PATLAYICIYLA SALDIRI
Sabahın erken saatlerinde Atina'nın Patision semtinde, içinde mescidin yer aldığı binaya vida ve çivi içeren el yapımı patlayıcı düzenekle saldırı düzenlendi.
HASAR OLUŞTU
Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı. Binanın girişinde ve park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi.
Atina'da mescidin bulunduğu binaya patlayıcı atıldı ViDEO