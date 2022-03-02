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    Atlas Okyanusu'nda 13 gündür sürüklenen lüks gemi battı

    Almanya'dan ABD'ye lüks araç taşıyan ve ambarında yangın çıkan büyük yük gemisinin 13 gündür sürüklendikten sonra Atlas Okyanusu'nda battığı bildirildi.
    • AA
    • 02.03.2022 - 05:26
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 05:59
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    Atlas Okyanusu'nda 13 gündür sürüklenen lüks gemi battı

    Portekiz Donanmasından ve MOL Ship Management adlı Singapur'daki armatör şirketten yapılan açıklamada, Felicity Ace adlı 200 metre uzunluğundaki geminin Portekiz'e bağlı Azorlar Adası'nın 402 kilometre açığında battığı duyuruldu.

    YAKIT SIZINTISINA KARŞI ÖNLEM ALINDI

    Verilen bilgilerde, bir kurtarma ekibinin gemideki yangını söndürdüğü, Portekiz Donanmasının da olası bir yakıt sızıntısına karşı önlem aldığı ifade edildi.

    Atlas Okyanusu nda 13 gündür sürüklenen lüks gemi battı #1

    GEMİDE ÇOK SAYIDA LÜKS ARAÇ VAR

    Almanya'nın Emden Limanı'ndan hareket eden ve ABD'nin Daisville Limanı'na doğru yol alan, çoğunluğu Porsche olmak üzere çok sayıda lüks marka aracı taşıyan gemide 16 Şubat'ta yangın çıkmış ve içindeki 22 kişilik mürettebat Portekiz Hava Kuvvetlerine bağlı bir helikopterle kurtarılmıştı.

    Atlas Okyanusu nda 13 gündür sürüklenen lüks gemi battı #2

    OLAYDAN ETKİLENEN TÜM ARAÇLARI DEĞİŞTİRMEK İÇİN YENİ ÜRETİME BAŞLANDI

    Geminin 4 bin araç alma kapasitesine sahip olduğu belirtilirken Porsche Cars North America firması, "bu olaydan etkilenen tüm araçları değiştirmek için yeni üretime başladıklarını" açıkladı.

    Atlas Okyanusu nda 13 gündür sürüklenen lüks gemi battı #3

    Atlas Okyanusu nda 13 gündür sürüklenen lüks gemi battı #4

    Atlas Okyanusu nda 13 gündür sürüklenen lüks gemi battı #5


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