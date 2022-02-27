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    Atletizmde Türkiye ve Lübnan arasında iş birliği yapılacak

    Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) ile Lübnan Atletizm Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı.
    • AA
    • 27.02.2022 - 22:24
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    Atletizmde Türkiye ve Lübnan arasında iş birliği yapılacak

    Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, "Çeşitli federasyonlarla farklı alanlarda iş birliği yapan Türkiye Atletizm Federasyonu, bu anlaşmalara bir yenisini daha ekledi. İstanbul'da bir araya gelen TAF Başkanı Fatih Çintimar ile Lübnan Atletizm Federasyonu Başkanı Ronald Saade, iki federasyon arasında ortak yarışma, kamp ve eğitim faaliyetleri düzenlenmesi kararı aldı." ifadeleri yer aldı.

    ORTAK KAMP GERÇEKLEŞTİRME KARARI

    Açıklamada, Lübnan ve Türkiye'nin belirlenen protokol çerçevesinde İzmir'deki TAF-Turkcell Yüksek Performans Merkezi'nde ortak kamp gerçekleştirebileceği de belirtildi.

    Atletizmde Türkiye ve Lübnan arasında iş birliği yapılacak #1


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