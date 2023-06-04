Avrupa Alevi Düşünce Derneği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı Derneğin Genel Başkanı Abbasoğlu, Erdoğan'ın yeni görev süresinin hayırlı olmasını diledi. Abbasoğlu, seçim psikolojisindeki partilere işaret ederek, "Her türlü ayrışmayı kullanacaklar. Buna kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi.

AA

Yeni görev süresine başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

O mesajlardan birini, Avrupa Alevi Düşünce Derneği Genel Başkanı İsmet Abbasoğlu gönderdi.

Erdoğan'ın yeni görev süresinin hayırlı olmasını dileyen Abbasoğlu, yazılı açıklamasında, bir arada ve bir olmanın bu ülkeyi çok önemli başarılara ulaştıracağını belirtti.

Birlik ve beraberlik mesajı

Birliği, beraberliği bozmak ve bunu Alevi-Sünni meselesi üzerinden yapmak isteyen çok kişi, kurum ve parti olacağını dile getiren Abbasoğlu, bu ülkede yaşayan her bir Alevi'nin barıştan ve sevgiden yana olduğunu ifade etti.

"Biz Aleviler buna kesinlikle izin vermeyeceğiz"

Abbasoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yüzyılda felsefesini barış ve sevgiden yana kullanmasının ülkede yaşanabilecek birçok ayrışmanın önüne geçeceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Seçimler bitmesine rağmen, hâlâ seçim psikolojisinde olan partiler ellerindeki her türlü ayrışmayı kullanacaktır. Bu yüzden biz Aleviler buna kesinlikle izin vermeyeceğiz.



Hükümetten talebimiz, Alevilerin hak ve taleplerinin daha fazla karşılanmasını sağlamak. Yeni yüzyıl, Türkiye Cumhuriyeti'ne hayırlı olsun.

Erdoğan'a başarı dileği

İsmet Abbasoğlu ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni görev süresinde başarılar diledi.