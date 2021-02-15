Avrupa Birliği, Almanya'nın sınır kapatma kararına tepki gösterdi

Brüksel, mutasyonlu virüse karşı sınır kapılarını kapatan Almanya'ya çağrı yaptı.

Almanya, koronavirüsün mutasyona uğrayan türlerinin yoğun olarak görüldüğü Çekya’dan ve Avusturya’nın Tirol bölgesinden gelenlere sınırlarını kapatma kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB), Almanya'ya mektup göndererek "serbest dolaşımı" önlememesini istedi.

AB Komisyonu sözcülerinden Christian Wigand, AB Konseyi'nin sınırların toptan kapatılmaması ve zorunlu seyahatlerin engellenmemesi yönünde ekim ayında aldığı tavsiye kararını hatırlattı.

BRÜKSEL'DEN SINIR ÇAĞRISI

Wigand, "Bu tavsiye kararları çok açıktır ve herkesin buna uyması gereklidir. Eşgüdüm olmazsa serbest dolaşımda aksamalar olacaktır. Tüm üye ülkelerden bu ortak yaklaşımı benimsemelerini bekliyoruz." dedi.

Almanya başta olmak üzere tüm üyelere bu konuda mektup gönderecekleri bilgisini veren Wigand, AB Komisyonu'nun talebiyle konunun 23 Şubat'taki AB Genel İşler Konseyi toplantısında ele alınacağını aktardı.

ALMANYA'NIN SINIRLARI KAPATMA KARARI

Almanya, geçen hafta koronavirüsün mutasyona uğrayan türlerinin yoğun olarak görüldüğü Çekya’dan ve Avusturya’nın Tirol bölgesinden gelenlere 14 Şubat Pazar gününden itibaren sınırları kapatma kararı almıştı.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, sınır kapatma kararının ardından AB'den gelen eleştiriler için "Çekya ve Avusturya sınırlarında mutasyonlu virüsle mücadele ediyoruz. AB Komisyonu, ucuz tavsiyelerle tekerimize çomak sokmak yerine bizi desteklemeli." demişti.

SINIR KONTROLÜ UYGULAYAN İKİ ÜLKE

AB Komisyonu, Almanya'nın kararı hakkında bilgilendirilmediklerini açıklamıştı.

AB içinde şu anda sınır kontrollerini sadece Almanya ve Belçika uyguluyor. Belçika hükümeti de ocak sonunda ülkede yaşayanların zorunlu durumlar haricinde sınır dışına çıkmalarını yasaklama kararı almıştı.