Avrupa Birliği, Bartın için taziye mesajı gönderdi

Borrell ve Varhelyi, Türk milletine ve kazaya uğrayanların ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Bartın'daki maden ocağında yaşanan patlamada yaşamını yitirenler için mesaj yayınladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaştı.

"Derin üzüntü duyuyorum"

Borrell, Bartın'da çok sayıda kişinin yaşamını kaybettiği ve birçok kişinin madende mahsur kaldığı yönünde kötü haberler aldıklarını belirterek, AB'nin Türk milletine ve kazaya uğrayanların ailelerine en içten taziyelerini sunduğunu ifade etti.

Varhelyi de "Türkiye'de Bartın madeninde yaşanan trajik can kayıplarından derin üzüntü duyuyorum." ifadesini kullandı.

AB'den peş peşe mesajlar

Hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunan Varhelyi, mahsur kalanların bir an önce kurtarılmasını diledi.

AA'nın aktardığına göre, Varhelyi, Türkiye'ye yardım etmeye hazır olduklarını kaydetti.