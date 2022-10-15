Petrol
91.46
-3.29%
Euro
18.0646
-0.45%
Dolar
18.5677
0.15%
Altın
982.33
-1.21%
Borsa
3627
2.07%
Bitcoin
360.880
-1.36%
BTXN Coin
9.65
4.66%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Hafif yağmur 17 C

    Avrupa Birliği, Bartın için taziye mesajı gönderdi

    Borrell ve Varhelyi, Türk milletine ve kazaya uğrayanların ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
    • 15.10.2022 - 17:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avrupa Birliği, Bartın için taziye mesajı gönderdi

    Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Bartın'daki maden ocağında yaşanan patlamada yaşamını yitirenler için mesaj yayınladı.

    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaştı.

    "Derin üzüntü duyuyorum"

    Borrell, Bartın'da çok sayıda kişinin yaşamını kaybettiği ve birçok kişinin madende mahsur kaldığı yönünde kötü haberler aldıklarını belirterek, AB'nin Türk milletine ve kazaya uğrayanların ailelerine en içten taziyelerini sunduğunu ifade etti.

    Varhelyi de "Türkiye'de Bartın madeninde yaşanan trajik can kayıplarından derin üzüntü duyuyorum." ifadesini kullandı.

    AB'den peş peşe mesajlar

    Hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunan Varhelyi, mahsur kalanların bir an önce kurtarılmasını diledi.

    AA'nın aktardığına göre, Varhelyi, Türkiye'ye yardım etmeye hazır olduklarını kaydetti.

    Avrupa Birliği, Bartın için taziye mesajı gönderdi #1

    Avrupa Birliği, Bartın için taziye mesajı gönderdi #2


    Jurgen Klopp'tan Erling Haaland'a övgü
    Dünyadan futbol

    Jurgen Klopp'tan Erling Haaland'a övgü

    Minibüsteki yolcu dışarı sarkarak yolculuk yaptı
    3. Sayfa

    Minibüsteki yolcu dışarı sarkarak yolculuk yaptı

    Fenerbahçe'de yerlilere Avrupa - Süper Lig fark etmiyor
    Futbol

    Fenerbahçe'de yerlilere Avrupa - Süper Lig fark etmiyor

    Görüş Bildir