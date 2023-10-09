Avrupa Birliği, Filistinlilere sağlanan fonları askıya aldı Genişlemeden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Varhelyi, Filistin'e yapılan tüm ödemeleri durdurduklarını açıkladı.

AA & Ensonhaber

Avrupa Birliği (AB), İsrail-Filistin çatışması sonrası karar aldı.

AB, İsrail'in saldırılarına uğrayan Filistin'e yaptırım uygulamaya başladığını duyurdu.

Hamas'ın hafta sonu Gazze'de düzenlediği saldırılara yanıt olarak, Batı Şeria'yı yöneten Filistin yönetimi de dahil olmak üzere, Filistin kurumlarına sağlanan tüm fonlar askıya alındı.

"Her zamanki gibi iş yapamayız"

Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Oliver Varhelyi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

İsrail'e ve halkına yönelik terör ve vahşetin boyutu bir dönüm noktasıdır. Her zamanki gibi iş yapamayız.

Filistin'e yapılan tüm ödemeler durduruldu

Varhelyi, yetkililerin yaklaşık 691 milyon euro değerindeki fon portföyünü gözden geçirirken, Filistin'e yapılan tüm ödemelerin askıya alındığını söyledi.

Fon, Filistinli memurların maaşlarının ödenmesinin yanı sıra kalkınma projeleri ve Filistinli mültecilere yönelik insani yardımın ödenmesine de yardımcı oluyor.

"Eyleme hemen ihtiyacımız var"

Varhelyi, söz konusu açıklamasında şöyle dedi:

Tüm ödemeler askıya alındı. Tüm projeler incelemede. 2023 yılı dahil olmak üzere tüm yeni bütçe teklifleri bir sonraki duyuruya kadar ertelendi. Eyleme hemen ihtiyacımız var.

Beyt Hanun Hastanesi hizmet veremiyor

Bu arada abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentinde bulunan tek hastane, İsrail'in saldırıları nedeniyle hizmet veremeyecek duruma geldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Beyt Hanun Hastanesi çevresinin defalarca hedef aldığı belirtildi.

Saldırıların hastane çalışanlarının giriş çıkışını imkansız hale getirdiği gibi hastanenin büyük bir kısmına da hasar verdiği aktarılan açıklamada, hastanenin hizmetlerini durdurduğu kaydedildi.

Hamas'ın saldırıları

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.