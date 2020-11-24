Avrupa Birliği, koronavirüs aşısı için Moderna ile sözleşmesi yapacak

Avrupa Birliği, koronavirüs aşısı için Moderna ile sözleşmesi yapacak

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupalıların en umut verici aşılara erişimini sağlamak istediklerini söyledi.

Avrupa Birliği (AB), koronavirüse karşı geliştirilecek aşı alım çalışmaları kapsamında Moderna firması ile alım sözleşmesi imzalayacak.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, AB'nin koronavirüs aşısı alımı için 6'ncı sözleşmenin ABD firması Moderna ile yapılacağını açıkladı.

160 MİLYON DOZ ALINACAK

Von der Leyen, "Koronavirüs aşı portföyümüzü güçlendirmek için yarın yeni bir aşı sözleşmesi onaylayacağımızı açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Bu sözleşme, Moderna tarafından üretilen aşıdan 160 milyon doz satın almamızı sağlayacak." diye konuştu.

Salgının sona ermesinde aşıların önemine dikkati çeken Von der Leyen, güvenli ve etkili olduğunun kanıtlanması halinde AB üyesi bütün ülkelerin aşıyı aynı koşullarda temin edebileceğini söyledi.

"AVRUPALILARIN AŞILARA ERİŞİMİ İÇİN..."

Von der Leyen, bir aşı üreticisi ile daha sözleşme görüşmeleri yaptıklarını belirterek, "Avrupalıların geliştirme aşamasında olan en umut verici aşılara erişimini sağlamak için dünyadaki en kapsamlı koronavirüs aşı portföylerinden birini kuruyoruz." dedi.

BRÜKSEL'İN AŞI ANLAŞMALARI

AB daha önce de AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon ve Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, Pfizer ve BioNTech ile 300 milyon, CureVac ile 405 milyon doz aşı almak için anlaşmıştı.

Moderna ile yapılan 160 milyon dozluk anlaşmanın ardından AB'nin bugüne kadarki sözleşmelerle 1 milyar 965 milyon dozluk aşı alım imkanı doğmuş oldu. Öte yandan, AB aşıların fiyatlarına ilişkin bilgileri ticari gerekçelerle paylaşmıyor.