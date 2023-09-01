Avrupa Birliği, Laçın Koridoru ve Ağdam yolunun açılmasını istiyor AB Konseyi Başkanı Michel, Bakü, Erivan ve Karabağlı Ermenilerin temsilcileriyle görüşmeler yapıyor. Laçın Koridoru ve Ağdam yolunun açılması talebinde bulunan Michel, aşamalı teklifte bulundu.

AA

Propaganda faaliyeti yürüten Ermenistan, Karabağ'daki nüfusun insani krizle karşı karşıya kaldığını iddia ediyor.

Söylentileri reddeden Azerbaycan ise yasa dışı nakliyeler sebebiyle ağır vasıta araçların geçişine izin vermiyor.

Konu, Brüksel'in gündemindeydi. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Karabağ'daki Ermenilerin durumu konusunda Azerbaycan ve Ermenistan ile temaslarını sürdürüyor.

AB'nin gözü Karabağ'da

AB Konseyi Başkanı'nın ofisinden yapılan açıklamada, Michel'in ekibinin son günlerde Karabağ'daki Ermenilerin bulunduğu bölgelere erişim konusunda Bakü, Erivan ve Karabağlı Ermenilerin temsilcileriyle temaslar yürüttüğü belirtildi.

Laçın ve Ağdam'ın açılmasını istiyorlar

Açıklamada Michel'in, Laçın Koridoru ve Ağdam yolunun açılması için aşamalı bir teklif yaptığı aktarılarak, son günlerdeki görüşmelerde bu aşamaların sıralaması, hangi yoldan ne tür yükün taşınacağı gibi detayların ele alındığı ifade edildi.

AB'nin Laçın Koridoru'nun açılması gerektiğine inandığı kaydedilen açıklamada, Ağdam yolunun kullanılmasının da acil günlük ihtiyaçların giderilmesine yönelik çözümün parçası olabileceği vurgulandı.

Ayrıca Azerbaycan ile Karabağlı Ermeniler arasındaki diyaloğun karşılıklı güveni kuvvetlendirmesi gerektiği, AB'nin bu amaçla çeşitli önerilerde bulunduğu kaydedildi.

Azerbaycan'ın kısıtlama gerekçesi

Azerbaycan, Karabağ'da yaşayan Ermenilerin Ermenistan'a gidiş gelişlerde kullandıkları Laçın-Hankendi yoluna, sınır muhafızlarına Ermenistan'dan ateş açılması ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü araçlarıyla kaçak eşya taşınmasını gerekçe göstererek bir süredir kısıtlama uyguluyor.

Siviller için açık olan güzergahta ağır vasıtaların geçişine müsaade edilmiyor.

Ermenistan'ın 'insani kriz' iddiası

Yolun kapalı olmasını gerekçe göstererek Karabağ'daki Ermeni nüfusun "insani krizle yüz yüze kaldığını" iddia eden Ermenistan'ın gönderdiği tırlar, yaklaşık bir aydır sınırda bekletiliyor.

Egemen olduğu topraklara kendisiyle daha önceden konuşulmayan sevkiyata müsaade etmeyeceğini belirten Bakü yönetimi, Karabağ'daki Ermeni nüfusa sevkiyatlar için Ağdam-Hankendi yolunu öneriyor.