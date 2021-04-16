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    Avrupa Birliği Myanmar’a maddi yardım yapacak

    Yaşanan darbeden sonra meydana gelen olaylar nedeni ile AB, savunmasız kalan halkın temel ihtiyaçları için 9 milyon euro yardım yapacak.
    • AA
    • 16.04.2021 - 15:04
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    Avrupa Birliği Myanmar’a maddi yardım yapacak

    1 Şubat askeri darbesinin ardından Myanmar’da sular durulmuyor.

    6 Şubat’tan itibaren cunta yönetimini kabul etmeyen halkın meydanlara inmesi ile güvenlik güçleri protestoculara güç kullanarak müdahale etti.

    Çıkan çatışmalar sonucu yüzlerce kişi hayatını kaybetti, birçok kişi gözaltına alındı. Avrupa Birliği (AB) ülkede yaşanan olaylara yönelik yeni bir adım attı. AB Komisyonu, darbeden etkilenen savunmasız kişilere 9 milyon euro insani yardım sağlama kararı alındı.

    Avrupa Birliği Myanmar’a maddi yardım yapacak #1

    Komisyon tarafından yapılan açıklamada, Myanmar'a 2021 yılı için daha önce 11,5 milyon euro yardım verilmesinin planlandığı ancak bunun darbe nedeniyle 9 milyon euro artırılarak 20,5 milyon euroya çıkartıldığı kaydedildi.

    STK, BM VE KIZILHAÇ AKTARACAK

    Fonların sağlık, gıda, koruma ve insani ihtiyaçlar için kullanılacağına dikkat çekildi. İnsani yardımların sivil toplum kuruluşları (STK), Birleşmiş Milletler (BM) kurumları ve Kızılhaç aracılığı ile aktarılacağı söylendi.

    ARAKANLI MÜSLÜMANLAR İÇİN DE KULLANILACAK

    Ayrıca yardımların Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilerin çeşitli ihtiyaçları için de kullanılacağı bildirildi.

    Avrupa Birliği Myanmar’a maddi yardım yapacak #2

    MYANMAR ASKERİ DARBESİ

    8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları ile ordu 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

    Ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alındı.

    1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

    Üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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