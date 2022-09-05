Avrupa Birliği: Putin'den korkmuyoruz

Doğalgaz gerilimi, AB yetkilisinin açıklamasıyla farklı bir boyuta taşındı. Rusya'ya yanıt vermeye hazır olduklarını söyleyen Gentiloni, Rusya Devlet Başkanı'na seslendi.

Moskova-Brüksel hattında Ukrayna savaşı ile başlayan gerilim, Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatında yaşanan kesintilerle tırmandı.

Rusya'nın enerji şirketi Gazprom, kıtaya gaz akışını süresiz durdurduğunu açıkladı.

AB ile Rusya arasında doğalgaz gerilimi

Karar, Avrupa Birliği'nde (AB) tansiyonu yükseltti. AB'nin Ekonomi Komisyonu Üyesi Paolo Gentiloni, doğalgaz akışının kesilmesine tepki gösterdi.

İtalya'da bir foruma katılan Gentiloni, Rusya'nın sözleşmelere saygı göstermesini beklediklerini söyledi.

"Putin'in kararlarından korkmuyoruz"

Moskova'ya meydan okuyan Gentiloni, "Elbette enerji tasarrufu yapmalıyız, enerjiyi paylaşmalıyız. Yüksek düzeyde depolamamız var. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in kararlarından korkmuyoruz." dedi.

AB: Putin'den korkmuyoruz, Rusya'ya yanıt vermeye hazırız ViDEO

"Tepki vermeye hazırız"

CNBC'ye konuşan AB yetkilisi, gazın durdurulması adımına tepki vermeye hazır olduklarını da anlattı.

Gentiloni, "Putin'den sözleşmelere saygı göstermesini istedik. Ancak sözleşmelere uymazlarsa tepki vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Bunları söyleyen Gentiloni, Rusya'ya karşı ne tür adımlar atacaklarına ilişkin ise ayrıntı vermedi.

Gazprom'un süresiz durdurma kararı

Gazprom, cuma günü yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz tedarikini durduracağını duyurmuştu.

Şirket, kış ayları öncesi aldığı karara gerekçe olarak, "ilave onarım ihtiyacını" göstermişti.