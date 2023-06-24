Avrupa Birliği, Rusya'da yaşananlarla ilgili krize müdahale merkezi kurdu Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya’da yaşananlara ilişkin değerlendirmesinde, G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla görüştüğünü ve krize müdahale merkezi kurduğunu söyledi.

DHA

Rusya'da yaşanan isyan krizi tüm dünyanın en yakından takip ettiği gelişme...

Avrupa ülkeleri de gelişmeleri yakından takip ediyor.

Avrupa Birliği’nin dışişlerini yöneten Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Krize müdahale merkezini etkinleştirdim"

Rostov’daki Wagner grubuyla Rusya arasında yaşanan durumla ilgili G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştüğünü belirten Borrell, “Gelecek Pazartesi günü (yapılacak) AB Dış İlişkiler Konseyi öncesinde, Avrupa Birliği içinde koordinasyon sağlıyorum ve krize müdahale merkezini etkinleştirdim. Ukrayna'ya desteğimiz hız kesmeden devam ediyor” açıklamasını yaptı.

"Bu bir Rus iç meselesi"

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise Rusya’daki durumu yakından takip ettiğini, Avrupa ve G7 lideriyle temas halinde olduğunu vurgulayıp “Bu açıkça bir Rus iç meselesidir” ifadesini kullandı.