Avrupa Birliği, Rusya'nın 200 milyar eurodan fazla varlığına el koydu AB Komisyonu Sözcüsü Wigand, Moskova yönetimine karşı attıkları adımı duyurdu.

AA

Ukrayna'ya saldırılar, Rusya'ya yeni yaptırımları tetiklemeye devam ediyor.

Ekonomik yaptırımlara uğrayan Moskova'nın maddi varlıklarına Batı tarafından el konuldu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke, savaş nedeniyle bugüne kadar Rusya Merkez Bankası'nın 200 milyar euronun üzerinde varlığını dondurdu.

AB Komisyonu Sözcüsü Christian Wigand, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında AB'nin savaş nedeniyle şimdiye kadar dondurduğu Rusya Merkez Bankası varlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

200 milyar euroyu aşan varlık donduruldu

AB'nin yürürlükteki 10'uncu yaptırım paketi kapsamında, üye ülkelerdeki kurumların Rusya Merkez Bankası'nın bloke edilen varlıkları ve rezervlerini 12 Mayıs'a kadar AB Komisyona rapor etmeleri zorunluluğu getirildiğini anımsayan Wigand, şöyle dedi:

AB üyesi ülkeler, Komisyona Rusya Merkez Bankası'nın 200 milyar euroyu aşan varlığını dondurduklarını rapor etti.

"Bedelini Rusya'ya ödetmekte kararlıyız"

Wigand, Ukrayna'ya verdiği zararın bedelini Rusya'ya ödetmekte kararlı olduklarına işaret ederek, bu konuda çalışmaların yoğun biçimde sürdüğünü anlattı.

Rusya'nın dondurulan varlıklarının Ukrayna'da kullanımına yönelik seçeneklerden birinin Rusya Merkez Bankası kaynakları olduğunu ifade eden Wigand, bu varlıkların faizinin Ukrayna için kullanılmasının söz konusu olabileceğini belirtti.

Rus Merkez Bankası rezervlerine el konuldu

Wigand, Rus varlıklarının ne şekilde değerlendirileceğini konusunun AB Konseyi yapısı içinde kurulan bir çalışma grubunda ele alındığını belirterek, bu grubun son toplantısını da dün gerçekleştirdiğini anlattı.

Batı ülkelerinde, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle toplam 300 milyar doları bulan Rusya Merkez Bankası rezervi dondurulmuş durumda.