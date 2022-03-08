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    Avrupa Birliği, Rusya'ya yaptırımları artıracak

    Brüksel, Moskova yönetimini, Ukrayna'daki askeri varlığı nedeniyle hedef tahtasına oturttu. Yeni yaptırım listesinin içeriği belli oldu.
    • REUTERS
    • 08.03.2022 - 15:44
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 16:12
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    Avrupa Birliği, Rusya'ya yaptırımları artıracak

    Rusya-Ukrayna savaşı, Moskova'ya yaptırımlar uygulanmasına yol açtı.

    Yaptırım uygulayanlar arasında yer alan Avrupa Birliği (AB), yeni ambargolar için hazırlık yapıyor.

    YENİ YAPTIRIM LİSTESİ

    Avrupa Komisyonu, daha fazla Rus iş insanı ve siyasetçinin yanı sıra üç Belarus bankasını hedef alan yaptırım listesi hazırladı.

    AB büyükelçileri, kabul edilen yaptırım tasarısını görüşecek. Konuyla ilgili bir kaynak, taslak paketle birlikte üç Belarus bankasının SWIFT bankacılık sisteminden çıkarılacağını ve bazı iş insanları ve Rus milletvekilinin AB'nin "kara listesine" ekleneceğini söyledi.

    DONANMA EKİPMANI VE YAZILIMI İHRACATINA YASAK

    Paket ayrıca, AB'den Rusya'ya donanma ekipmanı ve yazılımı ihracatını yasaklıyor. Kripto para birimlerinin AB yaptırımlarını aşmak üzere kullanılmalarını önlemek için izlenmesi konusunda rehberlik ediyor.

    Moskova, Ukrayna'daki eylemlerini komşusunu silahsızlandırmaya yönelik "özel bir operasyon" olarak tanımlıyor.

    Avrupa Birliği, Rusya ya yaptırımları artıracak #1


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