Avrupa Birliği, Sığınma Ajansı kurdu

Sığınma kararlarının hızlı ve adil bir şekilde alınması ve AB genelindeki politikaların uyumlu hale getirilmesi amacıyla, Sığınma Ajansı kuruldu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, sığınma kararlarının hızlı ve adil bir şekilde alınmasını ve AB genelinde bu konudaki politikaların uyumlandırılmasını sağlayan tam yetkili Sığınma Ajansı kuruldu.

Komisyonun yeni göç ve iltica paketi dahilindeki yeni ajans, Avrupa İltica Destek Ofisi'nin yerine geçiyor ve söz konusu kuruluşu, tam yetkili bir ajansa dönüştürüyor.

Ajans, sığınma kararlarının hızlı ve adil bir şekilde alınmasına ve üye ülkelerin kabul standartları ile sığınma sistemleri arasında uyum sağlanmasına yardımcı olacak.

KİMLİK TESPİTİ KONUSUNDA YARDIMCI OLACAK

Ayrıca, Ajans üye ülkelere istemeleri durumunda üçüncü ülke vatandaşlarının kimliklerinin tespit edilmesi ve kayıt edilmeleri gibi konularda destek sunacak.

TEMEL HAKLARA RİAYET EDİLİP EDİLMEDİĞİ KONTROL EDİLECEK

"Temel Haklar Sorumlusu" adında bir pozisyon oluşturacak Ajans, bu kişinin Ajansın eylemleri sırasında göçmenlerin temel haklarına riayet edip etmediğini kontrol edecek.

SIĞINMA UZMANI KADROSU OLACAK

Ajansın kendi ekibi dışında en az 500 kişilik bir sığınma uzmanı kadrosu olacak. Bu grup, sahada üye ülkelere operasyonel destek verecek. Ajansın 31 Aralık 2023'ten itibaren, AB'nin ortak sığınma sistemini nasıl uyguladıkları konusunda üye ülkeleri denetlemeye başlaması bekleniyor.

Ajansın temel haklar, çocuk koruma garantileri, kabul koşulları gibi alanları kontrol etmesi planlanıyor. Buna ilişkin ilk teklif, 2016'daki göçmen krizi sırasında sunulmuştu. Ajansın kurulması, AB'nin göç konusunda çokça eleştirilen uygulamalarına yönelik attığı ilk somut adım olarak nitelendiriliyor.