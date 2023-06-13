Avrupa Birliği: Ukrayna için ek 13 milyar euro gerekiyor AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, sivil ve sosyal altyapıdan konut inşasına kadar çeşitli alanlarda yardımın gerekliliğinin altını çizildi. Bu kapsamda öngörülen tutar paylaşıldı.

AA

Batı'dan Ukrayna için mali yardım vurgusu yapıldı.

Kiev yönetimine finansal desteğin yanı sıra silah ve teçhizat gönderen Batılı ülkeler, yeni bir yardımın gerekliliğinden söz etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya ile savaşan Ukrayna'nın acil toparlanma ihtiyaçları kapsamında 2023'te ihtiyaç duyduğu ilave mali yardımın 13 milyar euro olduğunu bildirdi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda "Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın yıkılmasının etkileri" konulu oturumda konuşma yaptı.

Ukrayna'nın yeniden inşa ve toparlanma için ilave acil yardıma ihtiyaç duyduğunu dile getiren Dombrovskis, AB olarak bu ülkeye yardımlara devam edeceklerini belirtti.

Kiev için ek destek çağrısı: 13 milyar euro

Dombrovskis, "Ukrayna, bu yıl özellikle acil toparlanma ihtiyacı kapsamında ilave desteğe ihtiyaç duymaktadır." diyerek şöyle devam etti:

Hasar tespit ve değerlendirme çalışmaları Ukrayna'nın 2023 için acil ihtiyaçlarının 13 milyar euro civarında olduğunu göstermektedir.

Acil ihtiyaç alanları belli oldu

Dombrovskis, acil ihtiyaç alanlarını sivil ve sosyal altyapı, enerji altyapısı, konut inşası, özel sektör kalkınması ve insani amaçlı mayın temizleme olarak sıraladı.

AB'nin Ukrayna'ya 2022 ve 2023'teki makro finansal yardımlarının şu ana kadar 15 milyar euroya yaklaştığı belirtiliyor.