Avrupa Birliği, Ukraynalılara geçici korumayı 1 yıl uzatacak Ukraynalılara yönelik 4 Mart 2024'te sona erecek geçici koruma, 3 Mart 2025 olarak güncellenecek.

AA & Ensonhaber

Rus ordusunun saldırıları nedeniyle yerlerinden olan milyonlarca sığınmacı, soluğu komşu ülkelere sığınmakta buldu.

Polonya, en fazla sayıda Ukraynalı mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB), savaştan kaçan Ukraynalılara geçici koruma sağlanmasını öngören AB Geçici Koruma Yönergesi'nin geçerlilik süresini bir yıllığına uzatacak.

2025'e kadar uzatılacak

AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Komisyon'un, AB Konseyi'ne Ukraynalılara yönelik geçici korumanın 4 Mart 2024'ten 3 Mart 2025'e kadar uzatılmasını teklif ettiği bildirildi.

4 milyon Ukraynalı yararlanıyor

Komisyon'un teklifinin, AB Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor. AB genelinde Geçici Koruma Yönergesi'nden faydalanan 4 milyon civarı Ukraynalı bulunuyor.

İlk kez Ukraynalılar için başvuruldu

AB, savaşın başlamasının akabinde Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan kaçanların sayısının hızla artması üzerine, 2001'de çıkarılan AB Geçici Koruma Yönergesi'ni ilk kez harekete geçirmişti.

Bu kapsamda Ukraynalılar, AB ülkelerinde oturma izni alabiliyor, eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor, iş bulup çalışabiliyor.

Ukraynalılara, sosyal refah, barınma ve geçim yardımı gibi imkanlar da veriliyor.

Polonya'ya geçenlerin sayısı

Polonya Sınır Muhafızları, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'dan Polonya'ya geçenlerin sayısının 15 milyon 630 bine ulaştığını duyurmuştu.

Polonya'dan ayrılan toplam Ukraynalı sayısı ise 13 milyon 883 bin olarak kayıtlara geçmişti.