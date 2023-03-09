Avrupa Birliği ülkelerinden Rusya lideri Putin'i kızdıracak Ukrayna kararı AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkelerinin savunma bakanlarına Ukrayna'ya silah yardımı için 'ortak satın alma' teklifi sunduğunu belirterek, "Bu prosedür hakkında genel bir mutabakat olduğunu söyleyebilirim ancak cevaplanmayı bekleyen sorular var" ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasında geçtiğimiz yıl 24 Şubat'ta başlayan savaş sürüyor.

Batı ülkelerinin Ukrayna'ya yaptığı yardımlar da devam ediyor.

Ukraynalı askerleri eğitiyorlar

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen gayriresmi savunma bakanları toplantısının ardından basına açıklamada bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'un toplantının başında bakanlara sahadaki durum ve ihtiyaçlarla ilgili bilgi verdiğini ifade ederek bu ayın sonuna kadar AB'nin Ukrayna'da 11 binden fazla ordu personelini eğitmiş olacağını ve yıl sonuna kadar bu sayının 30 bine çıkmasını beklediğini dile getirdi.

Ukrayna için satın alabilirler

Borrell, Ukrayna'ya acilen gerekli mühimmatın sağlanması için AB ülkelerinin savunma bakanlarına bir teklifte bulunduğunu belirterek yapılması gereken ilk şeyin üye ülkelerin mevcut stoklarından 'NATO standardı veya Sovyet standardı 155 milimetrelik veya 152 milimetrelik top mermisi' göndermeleri olduğunu söyledi.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell,

Bu destek paketi için, bakanlara Avrupa Barış Fonu'ndan 1 milyar euroyu harekete geçirmelerini teklif ettim.

dedi.

Teklifinde ikinci olarak ortak satın alma konusuna değindiğini ifade eden Borrell,

Avrupa Savunma Ajansı aracılığıyla yeniden 155 milimetrelik mühimmat tedarik edebilmek için koordineli bir talebe ihtiyacımız var. (Savunma) Sektöre genel bir talep paketini ele almak için koordineli bir şekilde gitmemiz gerektiği fikrinde ısrar ettim.

diye konuştu.

1 Milyar avro önerisi

Borrell, bu ikinci madde için de 1 milyar euro daha ayırmayı önerdiğini kaydetti.

AB Yüksek Temsilcisi teklifindeki üçüncü maddenin Avrupa savunma sanayisinin kapasitesini artırmak olduğunu dile getirerek,

Bu üç madde birbirini pekiştiriyor ve paralel olarak yürütülmesi gerekiyor. Bu üç yol arasında bir süreklilik var.

değerlendirmesini yaptı.

Borrell, bakanların teklifine karşı tutumlarıyla ilgili şunları söyledi: