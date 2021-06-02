Euro
10.4952
0.83%
Dolar
8.5895
0.83%
Altın
526.83
1.21%
Borsa
1.431
-0.09%
Bitcoin
324.512
4.98%
EXEN Coin
33.00
-0.33%
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Avrupa Birliği'nde uygulanan koronavirüs aşısı 250 milyonu geçti

    Ursula von der Leyen, Birlik genelinde yürütülen aşılamalara ilişkin son bilgiyi paylaştı.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.06.2021 - 17:37
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 17:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avrupa Birliği'nde uygulanan koronavirüs aşısı 250 milyonu geçti

    Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, koronavirüs aşılama kampanyalarına devam ediyor.

    AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyadaki paylaşımında, yaklaşık 450 milyon nüfuslu AB ülkelerinde uygulanan doz miktarını paylaştı.

    "250 MİLYONU GEÇTİK"

    Leyen, "Bugün AB'de 250 milyon aşılamayı geçtik." diyerek, AB'de aşılamaların başladığı yılbaşından bu yana iki dozu birden olanların sayısının ise 80 milyonu bulduğunu belirtti.

    Von der Leyen, AB ülkelerindeki yetişkin nüfusun yüzde 70'ini temmuzda aşılanmış olma hedefine doğru ilerlediklerini kaydetti.

    Avrupa Birliği nde uygulanan koronavirüs aşısı 250 milyonu geçti #1

    AB ÜLKELERİNDE KULLANILAN AŞILAR

    AB yönetimi, BioNTech-Pfizer aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanmasına onay çıkmasının ardından gençlerin de sonbahar aylarında aşılanmasını hedefliyor.

    Brüksel, bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 2,4 milyar, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson & Johnson ile 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı için sözleşme imzaladı.

    AB ülkelerinde, şu ana kadar onay almış aşılardan ağırlıklı olarak BioNTech-Pfizer'ın yanı sıra AstraZeneca, Moderna ve Johnson & Johnson aşıları kullanılıyor.

    Avrupa Birliği nde uygulanan koronavirüs aşısı 250 milyonu geçti #2

    Avrupa Birliği nde uygulanan koronavirüs aşısı 250 milyonu geçti #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir