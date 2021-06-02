Avrupa Birliği'nde uygulanan koronavirüs aşısı 250 milyonu geçti

Ursula von der Leyen, Birlik genelinde yürütülen aşılamalara ilişkin son bilgiyi paylaştı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, koronavirüs aşılama kampanyalarına devam ediyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyadaki paylaşımında, yaklaşık 450 milyon nüfuslu AB ülkelerinde uygulanan doz miktarını paylaştı.

"250 MİLYONU GEÇTİK"

Leyen, "Bugün AB'de 250 milyon aşılamayı geçtik." diyerek, AB'de aşılamaların başladığı yılbaşından bu yana iki dozu birden olanların sayısının ise 80 milyonu bulduğunu belirtti.

Von der Leyen, AB ülkelerindeki yetişkin nüfusun yüzde 70'ini temmuzda aşılanmış olma hedefine doğru ilerlediklerini kaydetti.

AB ÜLKELERİNDE KULLANILAN AŞILAR

AB yönetimi, BioNTech-Pfizer aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanmasına onay çıkmasının ardından gençlerin de sonbahar aylarında aşılanmasını hedefliyor.

Brüksel, bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 2,4 milyar, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson & Johnson ile 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı için sözleşme imzaladı.

AB ülkelerinde, şu ana kadar onay almış aşılardan ağırlıklı olarak BioNTech-Pfizer'ın yanı sıra AstraZeneca, Moderna ve Johnson & Johnson aşıları kullanılıyor.