Avrupa Birliği'nden çalışanlarına uyarı: Yapay zeka kullanmayın AB Komisyonu, çeşitli yapay zeka platformlarının kullanımını sınırlamak üzere yeni kuralları ortaya attı.

AA

Hızla gelişen ve kullanım alanı genişleyen yapay zeka uygulamaları, Avrupa'da endişeyle karşılanıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, bu kaygıların gölgesinde personeline uyarıda bulundu.

Çalışanlardan, kritik işlerde ChatGPT gibi yapay zeka sohbet robotlarını kullanmamaları istendi.

Yapay zeka teknolojilerine karşı adım

Politico internet sitesinin haberine göre, AB Komisyonu, personelinin son dönemde kullanım alanı hızla yaygınlaşan sohbet robotu ChatGPT ve Bard gibi çeşitli yapay zeka teknolojilerinin kullanımına sınırlamalar getiren yeni kurallar hazırladı.

Yeni kurallar, çalışanlara çevrim içi yapay zeka araçlarının riskleri ve sınırlamaları ile Komisyon'un çalışma faaliyetlerinde bunların güvenli kullanımına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kamuya açık olmayan bilgiler ifşa edilemeyecek

Bu çerçevede, yapay zeka aracı kullanırken kamuya açık olmayan bilgiler paylaşılamayacak veya ifşa edilemeyecek.

Yapay zekanın vereceği yanıtların yanlış veya taraflı olabileceği konusunun farkında olunacak. Yapay zekanın fikri mülkiyet haklarını ihlal edip etmediği konusu da göz önünde bulundurulacak.

Yapay zeka tarafından üretilen bilgiler asla resmi belgelere kopyalanıp yapıştırılmayacak. Özellikle kritik ve duyarlı süreçler üzerinde çalışırken yapay zeka araçları kullanılmayacak.

Avrupa'da yapay zeka tartışması

AB'nin henüz ChatGPT veya benzeri yapay zeka sistemleriyle ilgili bir düzenlemesi bulunmuyor ancak AB Komisyonu, 2 yıl önce yapay zeka konusunda yeni kurallar çerçevesini içeren ilk yasal düzenleme teklifini hazırlayıp üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu'na (AP) sunmuştu.

Bu teklif, yapay zeka sistemlerinin kullanımında birtakım sınırlama ve şeffaflık kuralları getiriyordu.

Komisyon'un yasa teklifinde, yapay zeka sistemleri kabul edilemez "risk", "yüksek risk", "sınırlı risk" ve "minimum risk" olmak üzere 4 ana gruba ayrılıyordu.

AB yapısı içinde bu düzenleme üzerinde çalışmalar devam ediyor.